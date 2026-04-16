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El boxeo mexicano de luto: fallece Miguel Canto, el "Maestro" del peso mosca

Miguel Canto, ex campeón Peso Mosca | IG:@wbcboxeo
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:20 - 16 abril 2026
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La leyenda yucateca del cuadrilátero perdió la vida a la edad de78 años

El pugilismo nacional e internacional lamenta la pérdida de una de sus más grandes figuras. Este jueves se confirmó el fallecimiento de Miguel Canto Solís a los 78 años, una leyenda recordada como uno de los mejores pesos mosca en la historia del deporte en México.

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El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) fue el encargado de comunicar la triste noticia a través de sus plataformas oficiales. "De luto el boxeo yucateco tras el fallecimiento de Miguel Canto Solís a los 78 años", publicó el organismo en un comunicado.

Nacido en Mérida, Yucatán, el 30 de enero de 1948, Canto Solís grabó su nombre en la historia al convertirse en el primer boxeador de su estado en conquistar un título mundial. La hazaña ocurrió en 1975, cuando viajó a Japón para destronar al local Shoji Oguma y arrebatarle el cinturón de peso mosca del CMB.

Miguel Canto | IG:@wbcboxeo

Apodado el "Maestro" por su depurada técnica y dominio del cuadrilátero, su reinado fue uno de los más sólidos en la división. Mantuvo el campeonato mundial por más de cuatro años, logrando un impresionante récord de 15 defensas exitosas, una marca que lo consolida como una figura icónica del boxeo mexicano.

En su mensaje de despedida, el CMB destacó el impacto del campeón: "Recordaremos su legado, su pasión por el boxeo y el orgullo con el que siempre representó a México. Descanse en paz, campeón".

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