Tashiro Fierro revela a RÉCORD: "Toqué mucho más abajo que el fondo"

Todo mundo merece una segunda oportunidad y ya sabrá cada quién cómo la aprovecha. Ángel "Tashiro" Fierro lo tiene bien claro: tocó fondo, lo perdió todo, pero hoy, con la imagen de sus tres hijas grabada en la mente, regresa al boxeo por la puerta grande.

Este 2 de mayo, en la Arena T-Mobile de Las Vegas, "Tashiro" se medirá ante su compatriota Óscar "La Migraña" Duarte por el título plata del CMB en una cartelera que encabeza David Benavídez, en lo que promete ser una guerra entre dos mexicanos que jamás dan un paso atrás.

Tashiro Fierro regresará a los cuadriláteros después de una mala situación | IG: @tashirofierro

De tocar fondo a buscar redención

"Muy bien, muy contento, muy emocionado de regresar al ring después de una jornada difícil. Ya retomando el camino. ¿Y qué mejor que regresar en una gran cartelera, que es el dos de mayo en Las Vegas, en una fecha mexicana?", declaró el tijuanense en entrevista exclusiva para RÉCORD.

El camino que recorrió Fierro para llegar a esta oportunidad fue todo menos sencillo. En un solo año pasó del cielo al infierno: primero protagonizó uno de los peleones más espectaculares del año ante Isaac "Pitbull" Cruz; luego se canceló su revancha al no dar el peso y en octubre, regresó al cuadrilátero en Tijuana ante Abraham "Bombi" Cordero, y en el tercer asalto, en un arranque de ira, lanzó una patada ilegal que derivó en su descalificación inmediata, una suspensión de al menos seis meses y la apertura de heridas que ya venían sangrando desde antes.

“Cuando uno pierde todo, pierde también el miedo”, palabras de Fierro | IG: @tashirofierro

"Creo que le había perdido el amor y el respeto a este deporte que tanto me ha dado. Me ha dado muchas cosas a mí y a mi familia. Fue mi error más grande, pagué cara la factura con todo lo que pasó, pero ahora agradezco a Dios por esta oportunidad que me pone en el camino y no pienso desaprovecharla", reconoció Fierro sin rodeos.

La confesión es dolorosa pero sincera: el boxeador admitió públicamente que los ingresos de la pelea ante Pitbull Cruz se esfumaron en poco tiempo por culpa el alcohol, dejándolo sin un solo peso. Lejos del glamur de los encordados, decidió aceptar su situación y rehabilitarse en Ecatepec, donde durante meses libró la batalla más dura de su vida, esa que no tiene campana de inicio, ni público, ni aplausos.

El Consejo Mundial de Boxeo no le soltó la mano. Mauricio Sulaimán se mantuvo al pendiente del proceso y siempre apoyando a Ángel. Fierro lo valoró profundamente: "Agradecido con el CMB, con mi empresa, con toda mi familia que me han apoyado mucho en este gran regreso. Es una pelea muy importante, un regreso clave para mí, porque sabemos que, una vez teniendo la victoria, se nos empareja todo en el nivel donde estábamos."

Fierro festejando una victoria previa | IG: @tashirofierro

Ahora, Fierros es alguien diferente, alguien que ya no tiene miedo de nada arriba del ring: "Tengo una gran motivación, soy un peleador que viene de perderlo todo totalmente. Ahora sí, como dice el dicho: cuando uno pierde todo, pierde también el miedo, y ese es mi caso", advirtió.

Con marca de 23 victorias, 4 derrotas y 2 empates, con 18 nocauts, "Tashi" sabe que enfrentará a un rival de cuidado: Óscar "La Migraña" Duarte llega con registro de 30-2-1 y 23 nocauts, y ambos comparten el mismo ADN boxístico, el de los que siempre van al choque. "Creo que va a ser una gran pelea, una guerra, porque somos dos boxeadores que siempre vamos al frente. Estoy dispuesto a todo, así como lo hicimos con Pitbull, y esta no será la excepción", declaró.

Pero si hay algo que mueve a Tashiro Fierro por encima de cualquier cinturón, son tres nombres que no tienen ranking ni récord de nocauts: sus hijas. "Mis tres pequeñas, son mis tres razones, mis tres motivaciones. Siempre lo han sido, pero ahora es mucho más de lo normal. El acordarme de todo lo que he pasado... siempre le he tenido miedo a regresar a donde empecé, a mi vida pasada. Mi sueño es darles a mis hijas una mejor vida y esa es mi hambre, pero sé que tengo que hacerlo a base de trabajo y de mucho sacrificio", dijo sin miedo y con in temple centrado en sus objetivos.

"Muchas veces, a muchos nos toca aprender de diferente manera. A mí me tocó aprender de un modo muy diferente. Yo no solo toqué fondo, toqué mucho más abajo. Entonces ya no hay más que ir para arriba", reflexionó. Fierro habla con la claridad de quien ha visto lo peor de sí mismo y decidió no quedarse ahí. Cada día de entrenamiento, cada momento de cansancio, los disfruta con una intensidad que antes no tenía.

Las Vegas, será el escenario mexicano nuevamente para el marco del 5 de mayo. Pero para "Tashi" será el telón de fondo de esta historia de redención.