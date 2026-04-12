Tyson Fury regresa del retiro por quinta vez con victoria sobre Arslanbek Makhmudov

El británico Tyson Fury volvió a subirse al cuadrilátero y lo hizo con una victoria que refuerza su presencia en la división de los pesos pesados. En Londres, el llamado “Rey Gitano” firmó una nueva reaparición en su carrera profesional al imponerse por decisión unánime al ruso Arslanbek Makhmudov, con tarjetas de 120-108, 120-108 y 119-109.

El combate se inclinó desde los primeros minutos hacia el lado del británico, quien logró imponer condiciones con su estilo característico. Fury controló la distancia, marcó el ritmo del enfrentamiento y evitó que su rival pudiera establecer una ofensiva constante, limitando sus oportunidades de ataque.

Regreso de Tyson Fury al boxeo I AP

Dominio sostenido desde el inicio

A lo largo de los episodios, el excampeón mundial mantuvo una estrategia basada en la precisión y el control. Su jab fue una herramienta clave para frenar los intentos del peleador ruso, quien buscó acortar distancias con potencia, pero sin lograr continuidad en sus ataques.

El desarrollo del combate no presentó grandes sobresaltos. Fury optó por un enfoque conservador, priorizando la defensa y los desplazamientos laterales, mientras Makhmudov dependía de ráfagas aisladas que no generaron daño significativo ni pusieron en riesgo al británico.

Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov I AP

Con el paso de los rounds, la diferencia física y técnica se hizo más evidente. El desgaste comenzó a reflejarse en el desempeño del ruso, lo que permitió a Fury administrar la ventaja sin necesidad de asumir riesgos innecesarios en la recta final de la pelea.

En los últimos compases, un golpe claro del británico terminó por reafirmar la superioridad mostrada durante toda la contienda. A partir de ese momento, el cierre se desarrolló bajo control total de Fury, quien aseguró el resultado sin complicaciones adicionales.

Derrota de Arslanbek Makhmudov en Inglaterra I AP

Un regreso que reabre el panorama en los pesados

Este triunfo devuelve a Tyson Fury al radar de la élite de la categoría, luego de un periodo de inactividad y tras sus enfrentamientos ante Oleksandr Usyk. La victoria lo coloca nuevamente como un contendiente relevante en la búsqueda de oportunidades titulares dentro de la división.

A lo largo de su trayectoria, Fury ha protagonizado múltiples retiros y regresos, convirtiéndolos en una constante dentro de su carrera. Desde su primera pausa en 2013 hasta sus anuncios más recientes, el británico ha alternado periodos fuera del ring con regresos que lo mantienen vigente en el boxeo profesional.

Entre los episodios más destacados se encuentran su retiro tras vencer a Dillian Whyte en 2022 y su posterior vuelta meses después, así como su salida anunciada en 2025 luego de caer ante Usyk. Sin embargo, su historial sugiere que su vínculo con el boxeo permanece abierto, con cada regreso reafirmando su papel dentro de los pesos pesados.