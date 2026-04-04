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Deontay Wilder retira a Dereck Chisora en una batalla memorable

Con la victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Japón, el italiano se convirtió en el piloto más joven en liderar el Campeonato de Pilotos
Álex Martínez 16:52 - 04 abril 2026
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Épico combate en Londres, con un final de carrera emotivo

Deontay Wilder y Dereck Chisora protagonizaron un épico combate de boxeo a 12 asaltos en el O2 Arena de Londres. Wilder fue declarado vencedor por decisión dividida de los jueces, arruinando así la noche de despedida de Chisora, quien puso fin a su carrera con este, su combate número 50 como profesional.

Deontay Wilder y Dereck Chisora, en su combate | AP

La pelea comenzó con numerosas interrupciones debido a los agarres. Chisora intentaba acortar la distancia y atacar con ganchos y crochets, lo que provocaba frecuentes 'clinchs'.

En una ocasión, los boxeadores quedaron colgando sobre las cuerdas y continuaron golpeándose a pesar de la orden de 'stop' del árbitro. Uno de los entrenadores de Chisora irrumpió en el ring para intentar poner orden, pero fue rápidamente expulsado por el colegiado. En el primer asalto, Wilder apostó por contragolpes con su crochet de izquierda y directos de derecha, pero sin éxito.

En el segundo asalto, el ritmo se intensificó y ambos púgiles conectaron más golpes limpios, pero fue Wilder quien causó más daño a su rival con un uppercut de derecha a la contra.

Al final del tercer asalto, se vivió otra situación inusual. Chisora indicó al árbitro que tenía un problema de visión, pero el combate no se detuvo y Wilder lo atacó con una avalancha de golpes. Poco después sonó la campana, salvando al inglés.

Deontay Wilder y Dereck Chisora | AP

Hacia el final del cuarto asalto, Chisora, de 42 años, conectó varios potentes crochets de derecha que hicieron tambalear a Wilder, pero el de Alabama logró sobrevivir hasta el final del round. El excampeón mundial se mostró afectado por ese golpe en el siguiente asalto y actuó con vacilación, pero Chisora no supo aprovechar la oportunidad para conseguir un «knockdown».

El «Bombardero de Bronce» recuperó el ritmo en el sexto asalto, mostrando contragolpes aún mejores que al inicio del combate, aunque no lo suficientemente contundentes como para frenar el ímpetu de un Chisora de 127 kilos que no dejaba de presionar. Superada la mitad de la pelea, pactada a doce asaltos, se hizo visible un corte sobre el ojo izquierdo de Chisora.

Ambos boxeadores infligieron un daño considerable en el octavo asalto, pero fue Chisora quien cayó primero a la lona tras un potente crochet de derecha de Deontay Wilder. El británico se levantó, y su rival desperdició una oportunidad de oro para finalizar el combate en ese mismo asalto. La ventaja que Wilder había obtenido en las tarjetas por el 'knockdown' le fue arrebatada por el árbitro principal, quien le restó un punto por protestar en el ring.

Deontay Wilder y Dereck Chisora | AP

En el décimo asalto, Chisora resurgió en el combate. El exaspirante al título mundial puso en pie al público de Londres con varios crochets demoledores. Ambos púgiles estaban al límite de sus fuerzas antes de afrontar los últimos asaltos de campeonato.

En el undécimo asalto, los aficionados a los deportes de combate en el O2 Arena y en todo el mundo presenciaron otras dos situaciones extrañas: Chisora perdió el equilibrio al ser presionado contra las cuerdas y cayó a través de ellas, lo que provocó una cuenta de protección. Posteriormente, Wilder resbaló tras un golpe de Chisora y, aunque inicialmente se inició una cuenta, el árbitro la anuló.

Los dos gladiadores lo dejaron todo sobre el ring, jaleados por los miles de espectadores que, puestos en pie, no dejaban de animar a Dereck Chisora.

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