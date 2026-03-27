David Benavidez menosprecia a Canelo Álvarez: "Yo no lo considero leyenda"

David Benavidez y Saúl 'Canelo' Álvarez tienen pleito casado desde hace varios años, ahora el boxeador estadounidense calienta la rivalidad y prende la llama a un posible compromiso entre ambos pugilistas.

David Benavidez tirando un golpe l X: @Benavidez300

Ambos boxeadores han tomado caminos separados en sus carreras profesionales; sin embargo, hay una cierta especulación sobre una posible pelea que se ha venido cocinando, a pesar de lo anterior, ninguno de los dos ha mostrado interés porqué el compromiso se formalice.

El pugilista estadounidense brindó una entrevista exclusiva para ESPN previo a lo que será su pelea del 2 de mayo, en Las Vegas, ante Gilberto 'El Zurdo' Ramírez. Durante los cuestionamientos, Benavides lanzó comentarios cargados de veneno hacia su similar mexicano.

Gilberto 'El Zurdo' Ramírez tras una pelea l X: @ZurdoRamirezz

Benavides afirmó que sin dudarlo, noquearía a Canelo e incluso procedió a llamarlo 'payaso' asegurando que no es rival para él y que no le durarÍa tanto tiempo.

David Benavidez atraviesa por su mejor momento deportivo y boxístico, a su corta edad ya se mide con nombres de alto calibre en el boxeo como Dmitry Bivol y Artur Beterbiev. Declara qué actualmente el único boxeador que le aguantaría 12 rounds es Jai Opetaia.

David Benavidez opina sobre Canelo Álvarez

Canelo Álvarez previo a enfrentar a Eder Berlanga l MEXSPORT

El peleador estadounidense menciona que quiere pelear con Canelo por el respeto que le tiene, pese a que no lo considera un referente del boxeo, admite que si las condiciones se dan, el aceptaría la oferta para pelear contra el tapatío.