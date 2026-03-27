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David Benavidez menosprecia a Canelo Álvarez: "Yo no lo considero leyenda"
David Benavidez y Saúl 'Canelo' Álvarez tienen pleito casado desde hace varios años, ahora el boxeador estadounidense calienta la rivalidad y prende la llama a un posible compromiso entre ambos pugilistas.
Ambos boxeadores han tomado caminos separados en sus carreras profesionales; sin embargo, hay una cierta especulación sobre una posible pelea que se ha venido cocinando, a pesar de lo anterior, ninguno de los dos ha mostrado interés porqué el compromiso se formalice.
El pugilista estadounidense brindó una entrevista exclusiva para ESPN previo a lo que será su pelea del 2 de mayo, en Las Vegas, ante Gilberto 'El Zurdo' Ramírez. Durante los cuestionamientos, Benavides lanzó comentarios cargados de veneno hacia su similar mexicano.
Benavides afirmó que sin dudarlo, noquearía a Canelo e incluso procedió a llamarlo 'payaso' asegurando que no es rival para él y que no le durarÍa tanto tiempo.
David Benavidez atraviesa por su mejor momento deportivo y boxístico, a su corta edad ya se mide con nombres de alto calibre en el boxeo como Dmitry Bivol y Artur Beterbiev. Declara qué actualmente el único boxeador que le aguantaría 12 rounds es Jai Opetaia.
David Benavidez opina sobre Canelo Álvarez
El peleador estadounidense menciona que quiere pelear con Canelo por el respeto que le tiene, pese a que no lo considera un referente del boxeo, admite que si las condiciones se dan, el aceptaría la oferta para pelear contra el tapatío.
La verdad es que yo no lo miro como leyenda... Yo no lo veo así. Yo le tengo mucho respeto y por eso quiero pelear con él. Es una pelea que se merece todo el público. Yo no le voy a decir que es una leyenda, pero ahí está en la lista de esos peleadores