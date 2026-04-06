Policía de la CDMX, Irma García, retiene campeonato mundial supermosca tras vencer a Emma Dolan

Irma 'Torbellino' García volvió a hacer historia en el boxeo internacional al defender con éxito su título mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras vencer por nocaut técnico a la británica Emma Dolan en Reino Unido. La peleadora mexicana, quien también es elemento activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, demostró su experiencia y dominio arriba del ring.

Con 44 años, la capitalina ofreció una actuación contundente desde los primeros asaltos, imponiendo condiciones ante una rival que llegaba invicta. Su victoria no solo reafirma su legado en el boxeo, sino que también la consolida como un ejemplo dentro y fuera del deporte, representando a la policía capitalina en escenarios internacionales.

Festejo de García después de su victoria | X

Irma García domina la pelea y logra nocaut técnico en Reino Unido

Desde el inicio del combate, Irma García dejó claro su superioridad al controlar las acciones frente a Emma Dolan, quien poco pudo hacer ante la presión constante de la mexicana. Durante los primeros episodios, la campeona mundial conectó golpes certeros que fueron desgastando a su rival.

Fue en el segundo asalto cuando García mandó a la lona a la boxeadora británica, marcando el rumbo de la pelea. A partir de ese momento, el dominio fue total, con una 'Torbellino' agresiva y precisa que no permitió reacción por parte de la retadora.

Es POLICÍA de @SSC_CDMX y CAMPEONA MUNDIAL de BOXEO



IRMA "Torbellino" GARCÍA, RETUVO hoy el título MUNDIAL SUPERMOSCA de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL de BOXEO #FIB



En el Olympia Kensington, de LONDRES, ganó por NOCAUT, en 3 ROUNDS, a la INVICTA local de 27 años EMMA DOLAN pic.twitter.com/dZBVgSAHUH — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕊𝕒ú𝕝 𝕍𝕖𝕝𝕒 (@davosv2004) April 5, 2026

Tras tres rounds de castigo constante, la esquina de Dolan decidió tirar la toalla, decretando el nocaut técnico y confirmando la exitosa defensa del título por parte de la mexicana, quien se mantiene como campeona mundial supermosca.

Más que boxeadora: su labor como policía y ejemplo social

Además de su destacada carrera deportiva, Irma García forma parte de la Policía Bancaria e Industrial de la SSC de la Ciudad de México, donde desempeña labores de proximidad social. Su trabajo no se limita al ámbito de la seguridad, ya que también participa activamente en programas comunitarios.

Entre sus iniciativas destacan las conferencias “Campeones de Vida”, dirigidas a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de alejarlos de entornos de violencia y fomentar valores a través del deporte. Esta labor la posiciona como una figura integral que inspira tanto dentro como fuera del ring.

Foto de Irma con sus compañeros de la policía | X: @SSC_CDMX