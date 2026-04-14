Julio César Chávez Jr. reveló la millonaria cifra que ganó en su combate contra 'Canelo' Álvarez

El enfrentamiento entre Julio César Chávez Jr. y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, celebrado en Las Vegas en mayo de 2017, fue uno de los combates que más expectación generó en el boxeo mexicano. Y aunque la pelea concluyó con una victoria por decisión unánime para el tapatío, el sinaloense no se fue con las manos vacías y se llevó una importante suma de dinero.

Poco menos de una década ha pasado desde aquel enfrentamiento, mismo que el propio Chávez Jr. sacó a relucir recientemente y reveló detalles sobre el pago que recibió. No obstante, no toda la suma fue para su bolsillo, pues con los pagos a su equipo y luego de cumplir con las obligaciones fiscales, el monto se vio mermado de forma considerable.

'Canelo' Álvarez en celebración en el combate de 2017 contra Julio César Chávez | MEXSPORT

¿Cuánto ganó Julio César Chávez Jr. en su pelea contra 'Canelo' Álvarez?

En una reciente aparición en Los Reyes Podcast, el excampeón del CMB compartió los números que se manejaron en aquella ocasión. “Me pagaron seis millones garantizados y me dieron otros seis millones de pay-per-views (pagos por evento). Gané 12 millones, pero el 15% es para el mánager y el 33% de impuestos. O sea, que me quedaron como siete”, confesó.

Julio César Chávez Jr. y 'Canelo' Álvarez en su enfrentamiento de 2017 | MEXSPORT

Añadió que este monto formó parte del acuerdo contractual que hizo con el influyente promotor y asesor Al Haymon, una figura clave en el boxeo estadounidense. "Yo firmé con Al Haymon y me pagó muy bien. Hice un contrato de seis peleas y cuatro años por 45 millones de dólares, eso fue junto con lo de Canelo”, detalló Chávez Jr.

¿Qué viene en el futuro próximo para Chávez Jr.?

A pesar de las polémicas y complicaciones fuera del ring que lo afectaron el año pasado, Julio César Chávez Jr. ya tiene agendado su regreso al cuadrilátero. Su próxima pelea está programada para el 25 de abril de 2026 en el Parque Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas, donde se medirá al peruano David Solórzano. Será su segunda pelea del 2026 tras su victoria por nocaut técnico contra Ángel Julián Sacco en enero de este año.

Julio César Chávez Jr. y 'Canelo' Álvarez en su enfrentamiento de 2017 | MEXSPORT