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Los Commanders presentan nuevos uniformes y destaca con detalles de su pasado como 'Redskins'

Commanders presentan nuevos uniformes | CAPTURA
Commanders presentan nuevos uniformes | CAPTURA
Rafael Trujillo 00:07 - 16 abril 2026
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El equipo de la capital estadounidense regresará a sus colores tradicionales

Los Washington Commanders miran hacia sus raíces de cara a la nueva temporada. El equipo reveló este miércoles un nuevo conjunto de uniformes, ofreciendo a sus aficionados una apariencia familiar.

Hay que recordar que, Washington cambió de nombre en el 2020 tras años de críticas con respecto a las connotaciones raciales del nombre anterior, Redskins. Sin embargo, hoy han decidido homenajear ese pasado.

Commanders entra a los Playoffs como comodín | AP

Presentan nuevos uniformes

Washington ha decidido regresar a los cascos, camisetas y pantalones tradicionales que la franquicia había usado desde 1979. Con este diseño, el equipo ganó tres Super Bowls (XVII, XXII, XXVI) y cuatro títulos de la NFC.

Más allá de los colores es una 'lanza' lo que se ha llevado los reflectores. Dicho elemento regresa a los uniformes del equipo por primera vez desde 2003, de manera similar a su última aparición como uniforme alternativo.

Washington Commanders presentaron tres uniformes nuevos | X @Commanders
Washington Commanders presentaron tres uniformes nuevos | X @Commanders

Uniforme alternativo

El nuevo vestuario de los Commanders incluirá el alternativo "Hail Raiser", el cual será completamente negro. Este presenta un casco negro de bajo brillo adornado con el logo "W" del club, con una lanza entrelazada en el centro de la marca.

El resto del uniforme negro mantiene los mismos detalles: números de bloque en color borgoña con contorno dorado, un par de franjas doradas y borgoña en los puños de las mangas y a los lados de los pantalones negros, y una triple franja en el centro del casco.

Un cambio planeado

Washington ya había explorado la idea de volver a su apariencia tradicional en 2025, cuando los Commanders añadieron a su repertorio el uniforme de la "era del Super Bowl", que ahora sirve como su uniforme de visitante.

Washington regresa a su icónico estilo, la apariencia estética con la que la franquicia alcanzó sus mayores éxitos, al tiempo que añade un toque moderno al aplicar la misma fórmula (además del querido motivo de la lanza) a su uniforme alternativo completamente negro.

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