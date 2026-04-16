Partidos de hoy jueves 16 de abril

Como preámbulo las jornadas de fin de semana, la Europa League, la Conference League y la Copa Libertadores se roban la atención de los fanáticos, con duelos cruciales de eliminatorias y otros de Fase de Grupos. Además, en México regresa el juego de pelota tras seis meses de ausencia.

Nottingham Forest celebra la victoria | AP

Futbol

Muy temprano rodará el balón en el viejo continente, con el arranque de los juegos de Vuelta de los Cuartos de Final de los dos torneos más importantes a nivel de clubes, destacando la presencia mexicana en ciertas plantillas.

UEFA Europa League

Celta vs Freiburg – 10:45 h | Disney+ Premium*

Real Betis vs SC Braga – 13:00 h | Disney+ Premium / ESPN 2*

Aston Villa vs Bologna – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com*

Nottingham Forest vs FC Porto – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com

Osasuna vs Betis | Grosby Group

UEFA Conference League

AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk – 10:45 h | Disney+ Premium / ESPN 2*

Fiorentina vs Crystal Palace – 13:00 h | Disney+ Premium*

AEK FC vs Rayo Vallecano – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com*

Strasbourg vs Mainz 05 – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com

Por su parte, la hinchada de Sudamérica vive el regreso de sus dos torneos más importantes, la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, misma que disfrutará de su segunda jornada en la primera etapa.

Copa Libertadores

Lanús vs Always Ready – 16:00 h | Disney+ Premium*

Palmeiras vs Sporting Cristal – 16:00 h | Disney+ Premium / ESPN 2*

Flamengo vs Medellín – 18:30 h | Disney+ Premium / ESPN 2*

Peñarol vs Platense – 18:30 h | Disney+ Premium

Copa Sudamericana

RB Bragantino vs Club Blooming – 18:30 h | Disney+ Premium*

Cienciano vs Puerto Cabello – 20:00 h | Disney+ Premium

Duelo de Fluminense vs Independiente Rivadavia en Copa Libertadores I AP

Béisbol

El rey de los deportes abre el diamante y enciende las luces con dos de las ligas más importantes. La MLB continúa en su fase regular, mientras que la LMB arranca tras meses de parón con nuevas reglas y nuevo patrocinador.

MLB

San Francisco Giants vs Cincinnati Reds – 10:40 h | Disney+ Premium*

Kansas City Royals vs Detroit Tigers – 11:10 h | ViX Gratis*

Los Angeles Angels vs New York Yankees – 11:35 h | FOX One / FOX*

Toronto Blue Jays vs Milwaukee Brewers – 11:40 h | Disney+ Premium / ESPN 4*

Texas Rangers vs Athletics – 13:05 h | MLB.TV

LMB

Piratas de Campeche vs Diablos Rojos – 19:00 h | ESPN / Disney+ Premium