Partidos de hoy jueves 16 de abril
Como preámbulo las jornadas de fin de semana, la Europa League, la Conference League y la Copa Libertadores se roban la atención de los fanáticos, con duelos cruciales de eliminatorias y otros de Fase de Grupos. Además, en México regresa el juego de pelota tras seis meses de ausencia.
Futbol
Muy temprano rodará el balón en el viejo continente, con el arranque de los juegos de Vuelta de los Cuartos de Final de los dos torneos más importantes a nivel de clubes, destacando la presencia mexicana en ciertas plantillas.
UEFA Europa League
Celta vs Freiburg – 10:45 h | Disney+ Premium*
Real Betis vs SC Braga – 13:00 h | Disney+ Premium / ESPN 2*
Aston Villa vs Bologna – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com*
Nottingham Forest vs FC Porto – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com
UEFA Conference League
AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk – 10:45 h | Disney+ Premium / ESPN 2*
Fiorentina vs Crystal Palace – 13:00 h | Disney+ Premium*
AEK FC vs Rayo Vallecano – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com*
Strasbourg vs Mainz 05 – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com
Por su parte, la hinchada de Sudamérica vive el regreso de sus dos torneos más importantes, la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, misma que disfrutará de su segunda jornada en la primera etapa.
Copa Libertadores
Lanús vs Always Ready – 16:00 h | Disney+ Premium*
Palmeiras vs Sporting Cristal – 16:00 h | Disney+ Premium / ESPN 2*
Flamengo vs Medellín – 18:30 h | Disney+ Premium / ESPN 2*
Peñarol vs Platense – 18:30 h | Disney+ Premium
Copa Sudamericana
RB Bragantino vs Club Blooming – 18:30 h | Disney+ Premium*
Cienciano vs Puerto Cabello – 20:00 h | Disney+ Premium
Béisbol
El rey de los deportes abre el diamante y enciende las luces con dos de las ligas más importantes. La MLB continúa en su fase regular, mientras que la LMB arranca tras meses de parón con nuevas reglas y nuevo patrocinador.
MLB
San Francisco Giants vs Cincinnati Reds – 10:40 h | Disney+ Premium*
Kansas City Royals vs Detroit Tigers – 11:10 h | ViX Gratis*
Los Angeles Angels vs New York Yankees – 11:35 h | FOX One / FOX*
Toronto Blue Jays vs Milwaukee Brewers – 11:40 h | Disney+ Premium / ESPN 4*
Texas Rangers vs Athletics – 13:05 h | MLB.TV
LMB
Piratas de Campeche vs Diablos Rojos – 19:00 h | ESPN / Disney+ Premium
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