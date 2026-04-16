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Futbol

Partidos de hoy jueves 16 de abril

Nottingham Forest en Europa League | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 00:36 - 16 abril 2026
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Las competencias europeas y el regreso de la LMB se roban el show

Como preámbulo  las jornadas de fin de semana, la Europa League, la Conference League y la Copa Libertadores se roban la atención de los fanáticos, con duelos cruciales de eliminatorias y otros de Fase de Grupos. Además, en México regresa el juego de pelota tras seis meses de ausencia.

Nottingham Forest celebra la victoria | AP

Futbol

Muy temprano rodará el balón en el viejo continente, con el arranque de los juegos de Vuelta de los Cuartos de Final de los dos torneos más importantes  a nivel de clubes, destacando la presencia mexicana en ciertas plantillas.

UEFA Europa League

  • Celta vs Freiburg – 10:45 h | Disney+ Premium*

  • Real Betis vs SC Braga – 13:00 h | Disney+ Premium / ESPN 2*

  • Aston Villa vs Bologna – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com*

  • Nottingham Forest vs FC Porto – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com

Osasuna vs Betis | Grosby Group

UEFA Conference League

  •  AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk – 10:45 h | Disney+ Premium / ESPN 2*

  • Fiorentina vs Crystal Palace – 13:00 h | Disney+ Premium*

  • AEK FC vs Rayo Vallecano – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com*

  • Strasbourg vs Mainz 05 – 13:00 h | Claro Sports YouTube / Clarosports.com

Por su parte, la hinchada de Sudamérica vive el regreso de sus dos torneos más importantes, la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, misma que disfrutará de su segunda jornada en la primera etapa.

Copa Libertadores

  • Lanús vs Always Ready – 16:00 h | Disney+ Premium*

  • Palmeiras vs Sporting Cristal – 16:00 h | Disney+ Premium / ESPN 2*

  • Flamengo vs Medellín – 18:30 h | Disney+ Premium / ESPN 2*

  • Peñarol vs Platense – 18:30 h | Disney+ Premium

Copa Sudamericana

  • RB Bragantino vs Club Blooming – 18:30 h | Disney+ Premium*

  • Cienciano vs Puerto Cabello – 20:00 h | Disney+ Premium

Duelo de Fluminense vs Independiente Rivadavia en Copa Libertadores I AP

Béisbol

El rey de los deportes abre el diamante y enciende las luces con dos de las ligas más importantes. La MLB continúa en su fase regular, mientras que la LMB arranca tras meses de parón con nuevas reglas y nuevo patrocinador.

MLB

  • San Francisco Giants vs Cincinnati Reds – 10:40 h | Disney+ Premium*

  • Kansas City Royals vs Detroit Tigers – 11:10 h | ViX Gratis*

  • Los Angeles Angels vs New York Yankees – 11:35 h | FOX One / FOX*

  • Toronto Blue Jays vs Milwaukee Brewers – 11:40 h | Disney+ Premium / ESPN 4*

  • Texas Rangers vs Athletics – 13:05 h | MLB.TV

LMB

  • Piratas de Campeche vs Diablos Rojos – 19:00 h | ESPN / Disney+ Premium

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