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Futbol

AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Cuartos de Final de la Conference League?

AZ Alkmaar recibe a Shakhtar en la vuelta de Conference League | RÉCORD
AZ Alkmaar recibe a Shakhtar en la vuelta de Conference League | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 12:01 - 15 abril 2026
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El equipo neerlandés necesita una épica remontada para seguir con vida en el certamen de la UEFA

AZ Alkmaar se enfrentará al Shakhtar Donetsk en un crucial encuentro de la Conference League con la urgencia de remontar la eliminatoria. El partido programado en el AFAS Stadion, donde el equipo neerlandés buscará una épica remontada con el apoyo de su gente para meterse en las Semifinales del torneo de la UEFA.

AZ llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, con tres victorias y dos derrotas. La buena noticia es que los neerlandeses vienen de una contundente victoria por 3-0 ante SC Heerenveen el fin de semana en la Eredivisie, lo que podría darles confianza para buscar el milagro en este duelo.

Semifinal de la Conference League entre el Shakhtar y el AZ | x:@ FCShakhtar_eng

En el partido de ida de esta eliminatoria, sufrieron una dura derrota por 3-0 de visitante. Anteriormente, habían vencido a Fortuna Sittard por 2-0, pero perdió contra FC Groningen por 3-0 y goleado a Sparta Praga por 0-4 en la misma competición europea. Por su parte, el Shakhtar Donetsk muestra un buen momento con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros.

Los ucranianos empataron 2-2 contra el Cherkasi en la Liga Premier, tras haber conseguido la mencionada victoria en el partido de ida. También vencieron al Rukh Lviv por 3-0, cayeron ante Lech Poznan por 1-2 y derrotaron a Metalist 1925 por 1-0. El equipo ucraniano parte con una ventaja considerable para este partido de vuelta.

Alisson Santana se enfrenta a Ibrahim Sadiq en el partido entre AZ Alkmaar y Shakhtar Donetsk en Conference League | GROSBY GROUP
Alisson Santana se enfrenta a Ibrahim Sadiq en el partido entre AZ Alkmaar y Shakhtar Donetsk en Conference League | GROSBY GROUP

Bajas importantes para AZ Alkmaar y Shakhtar

El conjunto neerlandés afronta este partido con tres bajas importantes por lesión: el delantero Jizz Hornkamp, el centrocampista Peer Koopmeiners y el defensa Denso Kasius. Ibrahim Sadiq, considerado el jugador estrella del equipo neerlandés, será clave en el ataque local para intentar remontar la eliminatoria.

Por parte del Shakhtar Donetsk, el entrenador Arda Turan no podrá contar con los defensas lesionados Viktor Kornienko y Danylo Udod. El equipo ucraniano presenta un once con varios jugadores jóvenes brasileños como Pedrinho, Newerton y Kaua Elias, este último de apenas 20 años. Artem Bondarenko, señalado como el jugador estrella del equipo, comenzará desde el banquillo.

Mees de Wit y Alisson Santana en el partido entre AZ Alkmaar y Shakhtar Donetsk en Conference League | GROSBY GROUP
Mees de Wit y Alisson Santana en el partido entre AZ Alkmaar y Shakhtar Donetsk en Conference League | GROSBY GROUP

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Fecha: Jueves 16 de abril de 2026

  • Horario: 10:45 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: AFAS Stadion

  • Transmisión: ESPN

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