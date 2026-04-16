‘Es una bestia’: Neymar elogia a Cristiano Ronaldo

El respeto es mutuo entre las leyendas del balompié internacional. Neymar Jr., jugador del Santos de Brasil, presumió su extensa colección de playeras de futbol, donde destacan varias estrellas internacionales, sin embargo, hubo una que se robó los reflectores, la de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

Dorsal del 10 de Neymar l AP

¿Qué dijo Neymar?

El futbolista brasileño publicó en su canal de YouTube un video mostrando las playeras que ha intercambiado a lo largo de su exitosa carrera. Además de trofeos y premios personales, Ney cuenta con más de un cajón de playeras de estrellas del mundo del deporte, donde resaltan las de Zlatan Ibrahimovic, Luka Modric, Thiago Silva, Stephen Curry, etc.

Marcelo y Cristiano Ronaldo en celebración con Real Madrid tras coronarse en el Mundial de Clubes 2017 | MEXSPORT

Finalmente, Neymar llegó a la de el jugador del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, mostrando el jersey blanco que usó el ‘Comandante’ en la última temporada que jugó en la capital de España.

Es una bestia”, declaró el futbolista de Santos mientras mostraba la camiseta del icónico ‘7’ del Real Madrid y la Selección de Portugal.

Neymar y Cristiano Ronaldo tras un partido

Neymar y CR7, uno a uno

No es la primera vez que los jugadores mandan guiños o referencias a la carrera del otro, pues desde el 2013 cuando el brasileño llegó al Barcelona en el mes de mayo, ambos jugadores fueron parte de una rivalidad histórica donde compartían victorias y títulos año tras años.

A lo largo de esa etapa, tanto Neymar Jr. como Cristiano Ronaldo coincidieron en múltiples ediciones de LaLiga, protagonizando enfrentamientos directos entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Durante esos años, ambos futbolistas se consolidaron como referentes ofensivos de sus respectivos equipos.

Además, su legado también se cruzó en competencias como la UEFA Champions League, donde coincidieron en varias temporadas defendiendo a sus clubes en la búsqueda del título continental. Aunque cada uno siguió caminos distintos con el paso del tiempo, las referencias públicas y gestos de reconocimiento, como el reciente comentario de Neymar, mantienen vigente la conexión entre dos figuras que marcaron una época en el futbol mundial.