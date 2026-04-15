Lagrimas, gol y terrible falla: Neymar y su show en la Copa Sudamericana

El astro brasileño fue el protagonista absoluto del encuentro entre el Santos y Deportivo Recoleta. En una noche que tuvo de todo, Neymar Jr. demostró por qué sigue siendo el centro de todas las miradas, combinando la calidez humana, el olfato goleador y un error que nadie esperaba.

Neymar Jr. | AFP

LLANTO PREVIO AL JUEGO

La jornada comenzó con una dosis de alta emotividad. Durante la ceremonia protocolaria, el impacto de la figura del "10" quedó de manifiesto cuando los niños que acompañaban a los equipos rompieron en llanto al tomar la mano de su ídolo. Las imágenes de los pequeños, visiblemente conmovidos, se volvieron virales rápidamente, reflejando el fenómeno social que representa el delantero en el continente.

GOL HISTÓRICO DE NEY

No hubo que esperar mucho para que la magia se trasladara al marcador. Apenas al minuto 4, Neymar aprovechó un balón dentro del área chica y solo tuvo que empujarlo para decretar el 1-0.

Aunque la definición no tuvo la vistosidad de sus clásicas jugadas individuales, el tanto guarda un valor estadístico incalculable: es el primer gol de Neymar en la historia de la Copa Sudamericana. Cabe recordar que, incluso en su exitosa primera etapa con el "Peixe", el astro nunca había logrado marcar en este certamen.

Dorsal del 10 de Neymar l AP

FALLA GARRAFAL

Sin embargo, la noche perfecta se vio empañada al minuto 34. Tras un error en la salida de Deportivo Recoleta que dejó al portero fuera de su zona de seguridad, Neymar quedó con el arco a su merced. En un exceso de confianza, el brasileño remató de forma displicente, mandando el balón por fuera y desperdiciando lo que parecía un doblete seguro.