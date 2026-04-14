Prospecto del Draft 2026 de la NFL estuvo involucrado en una colisión que terminó en la muerte de una persona

El excazamariscales de los Hurricanes de Miami Rueben Bain Jr., uno de los principales prospectos del Draft de la NFL, estuvo involucrado en una colisión de tránsito en 2024 que derivó en la muerte de una pasajera, según un reporte publicado el domingo.

Bain conducía una SUV Land Rover 2021 que estuvo involucrada en el choque alrededor de las cuatro de la mañana del 17 de marzo de 2024 en Miami, según documentos obtenidos por The Read Optional.

Rueben Bain Jr., ex de Miami | AP

¿Qué más dijo el medio?

El medio informó que en el vehículo viajaban otros tres pasajeros —los exjugadores de futbol americano de los Hurricanes Wesley Bissainthe y Nyjalik Kelly, así como Destiny Betts, de 22 años— cuando chocó por detrás a otro automóvil y se desvió hacia un muro de concreto. El vehículo rebotó contra otra barrera antes de detenerse en el acotamiento de la autopista.

La colisión dejó a Betts gravemente herida y fue trasladada al Ryder Trauma Center en Miami. Estuvo en coma durante casi tres meses antes de morir por sus lesiones el 13 de junio de 2024, de acuerdo con The Read Optional.

Rueben Bain Jr., ex de Miami | AP

Recibió notificación judicial

Bain, quien era estudiante de segundo año en Miami, recibió una notificación judicial por conducción descuidada en el momento del choque, pero el cargo posteriormente fue retirado. No se realizaron pruebas de sobriedad en el lugar, según el reporte.

“El fallecimiento de Destiny fue el resultado de un trágico accidente que ocurrió hace varios años. Aunque la pérdida sigue siendo increíblemente dolorosa para nuestra familia, hemos trabajado arduamente para encontrar paz y seguir adelante”, indicó la familia de Betts en un comunicado proporcionado a The Red Optional. “En este momento no buscamos atención pública en torno a esta tragedia y solicitamos respetuosamente que se respete la privacidad de nuestra familia. También le deseamos lo mejor al señor Bain mientras continúa con su vida y su carrera”.

Bain está proyectado para ser elegido en la primera ronda del draft de la NFL de este mes.

The Associated Press no obtuvo respuesta al mensaje enviado al número de teléfono que figura para Bain en el informe del choque.