¡Escándalo en Brasil! Expulsan a futbolista por agarrarse los genitales en pleno partido

El clásico paulista entre Corinthians y Palmeiras terminó envuelto en polémica luego de que un jugador del Timao fuera expulsado por realizar un gesto obsceno en pleno partido. La acción, que inicialmente pasó desapercibida, terminó siendo sancionada tras la intervención del VAR y la denuncia de un rival.

El protagonista fue André Luiz, quien se agarró los genitales tras una jugada, situación que fue reportada por el argentino José Manuel López. Tras revisar la acción, el árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja, en una decisión que encendió el ambiente en la Neo Química Arena.

Imágenes del partido en el Neo Quimica Arena | IG: @corinthians

Expulsión por gesto obsceno desata la polémica

La jugada ocurrió en el primer tiempo, luego de una infracción sobre el mediocampista brasileño. Aunque en tiempo real el árbitro no sancionó la acción, los jugadores de Palmeiras reclamaron de inmediato, señalando la conducta del futbolista rival.

Fue entonces cuando el VAR intervino y llamó al silbante para revisar la jugada. Tras observar las imágenes, determinó que el gesto de André Luiz constituía una provocación y una falta grave, por lo que decidió expulsarlo de manera directa.

La situación cambió por completo el desarrollo del partido, que ya venía cargado de tensión. Corinthians quedó condicionado desde ese momento, y la intensidad del clásico fue en aumento con el paso de los minutos.

El clásico se descontrola: más expulsiones, bronca y denuncia por racismo

El encuentro continuó con un clima cada vez más caliente, y en la segunda mitad Matheuzinho también vio la tarjeta roja, dejando al Corinthians con dos hombres menos en un duelo que se volvió cada vez más friccionado. Tras el silbatazo final, la tensión se trasladó a los vestuarios, donde jugadores, cuerpos técnicos y directivos protagonizaron empujones, gritos y momentos de caos que requirieron intervención para evitar que la situación escalara aún más.

Además, el partido sumó un episodio aún más grave, luego de que el arquero de Palmeiras, Carlos Miguel, denunciara haber sido víctima de insultos racistas desde la tribuna, hecho que ya es investigado.

André Luiz fue el jugador expulsado | IG: @__andre.02

En lo deportivo, el empate 0-0 dejó sensaciones encontradas, ya que Palmeiras no aprovechó la superioridad numérica, mientras que Corinthians incluso tuvo opciones para ganar pese a jugar con dos hombres menos en uno de los clásicos más intensos de Brasil.