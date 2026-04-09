Flamengo inicia defensa de título en Copa Libertadores venciendo a Cusco con polémica arbitral

Con goles de Bruno Henrique y Giorgian De Arrascaeta en el segundo tiempo, Flamengo derrotó 0-2 a Cusco en el arranque del Grupo A de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño, ganador de la última edición del máximo torneo de clubes de Sudamérica, comenzó la búsqueda de su quinto título con un triunfo convincente en el difícil escenario de Cusco, situado a casi 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar.

El Mengao se adelantó a los 59 minutos cuando Bruno Henrique conectó un centro de Ayrton Lucas. De Arrascaeta puso cifras definitivas en el tiempo agregado.

Giorgian De Arrascaeta festeja su anotación con Gonzalo Plata | AP

El triunfo de Flamengo significó el primer éxito en la competición del técnico portugués Leonardo Jardim, quien reemplazó en marzo a Filipe Luis, despedido sólo cuatro meses después de conquistar la Libertadores y el Brasileirao.

EL CAMPEÓN IMPUSO CONDICIONES

En el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco, Flamengo mostró sus credenciales y dominó el trámite desde el comienzo.

Lucas Paquetá, que regresó al club en enero desde el West Ham por 50 millones de dólares y se convirtió en el fichaje más caro en la historia del futbol sudamericano, probó en dos ocasiones de larga distancia en la primera parte y exigió al arquero local Pedro Díaz.

Evertton Araujo tras el silbatazo final del juego | AP

Poco antes de la hora de juego, Flamengo trasladó su dominio al tanteador en un rápido contragolpe que finalizó Bruno Henrique con un preciso golpe de cabeza.

POLÉMICA ARBITRAL EN LA ALTURA

Cusco tuvo una alegría efímera a los 65 minutos cuando Marlon Ruidías mandó el balón al fondo de la red, pero el gol fue invalidado por un supuesto fuera de juego en el inicio de la jugada que fue revisado por varios minutos por el VAR.

O gol anulado do Cusco! pic.twitter.com/PoG22eIUNu — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) April 9, 2026

En el tiempo de descuento, De Arrascaeta — elegido mejor jugador de América en 2025 — amplió la diferencia tras culminar un contraataque que condujo en combinación con Luiz Araújo.

EL VERDAO RESCATÓ EL EMPATE

Por el Grupo F, Palmeiras, finalista del pasado torneo, negoció un empate 1-1 en su visita a Junior.

El elenco colombiano ejerció como local en el Estadio Jaime Morón, de Cartagena de Indias, ya que su sede habitual, el Metropolitano de Barranquilla, está siendo remodelado para recibir en noviembre la Final de la Copa Sudamericana.

Junior tomó ventaja a los 10 minutos con un penal cobrado por Teófilo Gutiérrez, exjugador de Cruz Azul, quien llegó a 10 tantos en la Libertadores un mes antes de cumplir 41 años. La pena máxima se señaló tras la intervención del videoarbitraje por una falta de Mauricio sobre Jesús Rivas.

John Arias de Palmeiras disputa el balón con Jermein Peña del Junior | AP