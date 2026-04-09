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Futbol

A 63 días del Mundial: México es la quinta selección con más mundiales disputados

Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 I MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 00:05 - 09 abril 2026
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El ‘Gigante de la CONCACAF’ lleva 18 de 25 participaciones posibles en el torneo más importante del balompié

Cada vez falta menos para que el balón Trionda ruede en la cancha del Estadio Banorte el 11 de junio, cuando la Selección Mexicana reciba a su similar de Sudáfrica en el duelo inaugural de la Copa del Mundo 2026, misma que no solo significó la tercer ocasión en que el país de CONCACAF recibe un Mundial, sino que también será cuando se consolide el país azteca como uno de los equipos con más presencia en el torneo internacional.

El plantel completo del Tricolor, en México 1986. l MEXSPORT

México=Copa del Mundo

Uno de los países con más presencia futbolera en toda su cultura es sin duda el que está en la mitad del mundo. México no sólo vive una gran tradición futbolera desde tiempos antiguos, sino que también es un exponente de ‘presencia’ cuando de Mundial se trata.

Desde su primera participación en Uruguay 1930, México se convirtió en un país recurrente en las copas del mundo, que si bien no ha tenido el protagonismo deseado por su pueblo, si ha dejado grandes alegrías que también han entrado en la historia del torneo más importante de futbol.

Selección Mexicana en 1970 I MEXSPORT

El equipo más ganador de la zona de CONCACAF, es también uno de los que más mundiales tiene en su bolsa en cuanto a participación se refiere. Desde su primera aparición hasta el próximo mundial de 2026, el equipo Tricolor suma 18 participaciones de 25 posibles.

La Selección Mexicana está únicamente debajo de naciones de élite en la selecta lista de países con más presencia en copas del mundo, la cual lidera Brasil con 23 (contando el Mundial de 2026); seguido de la verde amárela está Alemania con 21 y Argentina con 19. México igualó en participaciones a Italia, quién suma tres mundiales consecutivos sin clasificar.

México en Corea/Japón 2002 I MEXSPORT

¿Augurio de buena suerte?

La selección próxima a ser tres anfitriona de la Copa del Mundo es conocida internacionalmente por ser una de las únicas en estar casi siempre en el Mundial, pero también en ser de las únicas que en su mayoría no pasan de los Octavos de Final, la última vez que esto sucedió fue en México 1986, cuando el Tri derrotó a Bulgaria 2-0 en la cancha del entonces Estadio Azteca.

Ahora 40 años después, en su presencia número 18, México comparte grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, en lo que será la Copa del Mundo más grande en la historia, además de que en caso de que el equipo cumpla dentro del terreno de juego, jugaría hasta seis partidos como local.

Afición de México en Rusia 2018 I MEXSPORT
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