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Futbol

A 68 días del Mundial: México 1986 y el récord de la tarjeta roja más rápida en la historia de las copas del mundo

La marca no es para presumir, pero la historia señala a este jugador
Aldo Martínez
Aldo Martínez 00:15 - 04 abril 2026
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José Batista, jugador de Uruguay se ganó la expulsión apenas a los 56 segundos tras derribar al escocés, Gordon Strachan

Hay récords históricos que todo mundo quiere romper, pero también existen marcas que terminan siendo más un ‘accidente’ que un logro y que al ocurrir en una Copa del Mundo se vuelven parte de la historia de este torneo. Un caso de que hasta las fallas son recordadas es la de José Batista, futbolista uruguayo con la tarjeta roja más rápida en mundiales.

Ceremonia de inauguración del Mundial México 86 | MexSport

¿Cómo fue la tarjeta de Batista?

El insólito momento ocurrió nada más y nada menos que en la Copa de Mundo de México 1986, misma sede que repite en el 2026 junto con Estados Unidos y Canadá en lo que será el Mundial más grande nunca antes visto.

Sin embargo, antes de que hubiera mundiales tan grandes y mucha fiesta detrás del torneo, hubo una época donde solo había futbol puro y virgen, donde hasta los errores te hacían leyenda con el combinado nacional que vistieran los jugadores.

Pique, mascota de México 86 | X: CAPTURA

El error más recordado del ya lejano año del 86 ocurrió durante el juego correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos, donde Uruguay enfrentó a Escocia en la cancha del ya olvidado pero aun mítico, Estadio Neza.

Los Charrúas llegaban al último duelo del Grupo E con la esperanza de conseguir tres puntos que los metieran como segundo lugar. Ante Uruguay llegó una Escocia que solo había sumado dos derrotas y se encontraba en un escenario de eliminación.

Estadio Neza 86 I x:@MexicoCity26

Con las tribunas del Estadio Neza 86 abarrotadas por el público mexicano y con las zonas aledañas de la Benito Juárez expectantes del juego, el árbitro francés, Joël Quiniou, finalmente dio inicio al jugo celebrado el 13 de junio. La emoción del público fue tal que el ímpetu uruguayo se notó en el campo aunque terminó cobrando factura, pues  a los 56 segundos del reloj, José Batista vio la tarjeta roja tras una dura entrada a Gordon Strachan.

Tras la entrada el francés no dudó en sacar la cartulina roja sin importar las instancias del juego, por lo que mandó al Charrúa de regreso a las regaderas, donde según cuenta el mito, el utilero del equipo remató el trago amargo de Batista con un: ‘¿Cómo te van a expulsar si todavía no acaban de cantar los himnos?

Sin Octavos de Final pero con nuevo récord

Tras la expulsión de Batista, contrario a lo que se esperaba, Uruguay logró aguantar los 90 minutos la desventaja de un hombre menos, logrando empatar a cero goles ante los escoceses. Desafortunadamente, el equipo sudamericano no consiguió el resultado necesario y quedó eliminado en la primera etapa del campeonato mundial, pero, adueñándose del récord que hasta la fecha nadie ha podido no ha querido romper.

Expulsión de José Batista en México 86 I CAPTURA DE PANTALLA
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