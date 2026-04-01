¡Una locura! Aficionados invaden el campo y provocan caos en el partido de Argelia vs Uruguay

Uruguay y Argelia se enfrentaron en partido amistoso de Fecha FIFA por preparación de cara al Mundial 2026. El duelo pasó a segundo término tras el pitazo final cuando aficionados invadieron el terreno de juego y generaron caos.

Giorgian de Arrascaeta disputa un balón l AP

El partido terminó con un empate a cero goles con el conjunto uruguayo dándo despliegues de buen futbol, aún con todo esto no lograron romper el marcador.

Los charrúas resistieron y también generaron oportunidades, sin embargo no pudieron ir más allá de las líneas de Argelia.

Los aficionados argelinos lograron romper las barricadas de seguridad para ingresar al terreno de juego, en busca de alguna foto, autógrafo o recuerdo de los seleccionados de Argelia.

Guillermo Varela controla balón l AP

Aficionados argelinos ingresan con bengalas al terreno de juego

Selección de Uruguay ante de empezar el partido ante Argelia l AP

Muchos de ellos metieron bengalas al terreno de juego, por lo que la invasión al campo, personas corriendo por todos lados y bengalas, todo se volvió un verdadero caos.

Se reportó el ingreso de tres aficionados que fueron directo a buscar al futbolista Riyad Mahrez, pero la seguridad actúo de manera efectiva y evitó que hubiese un percance mayor.

Jugadores con pasado o presente de Liga MX en el esquema de Bielsa

Federico Viñas, quien militó en equipos como CF América y León, inició el encuentro como titular y fue parte fundamental del eje de ataque aunque en la segunda mitad fue sustituido.

Federico Viñas peleando un balón l AFP