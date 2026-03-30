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Futbol

Ronald Araujo tras polémica con Phil Foden: "Me dijo que son cosas del futbol"

Ronald Araujo festejando un gol l AP
Jorge Armando Hernández 20:08 - 29 marzo 2026
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En el amistos entre Inglaterra y Uruguay, Araujo le dio un fuerte golpe a Foden pero ambos se arreglaron por la vía del Fair Play

El defensor del Barcelona, Ronald Araujo, tuvo un pequeño enfrentamiento con Phil Foden en el partido de Inglaterra vs Uruguay donde le dio un golpe fuerte a Phil Foden, situación que enardeció a Thomas Tuchel, el entrenador de los ingleses.

La jugada se dio cuando Ronald Araujo quiso tocar el balón con el pie izquierdo, pero tras rechazar el balón, su tachón resbaló y pisó el pie del delantero inglés quien, terminó en el suelo visiblemente adolorido.

Phil Foden abrazando a Thomas Tuchel l AP

El delantero del Manchester City no lanzó ningún improperio o reclamo a Araujo, pero Thomas Tuchel si protestó enardecidamente al jugador uruguayo. Tuchel incluso se fue a reclamar ante el entrenador charrúa, Marcelo Bielsa.

El pasado domingo, durante una conferencia de prensa, el uruguayo habló ante medios sobre la situación con el jugador inglés. Aclarando que hablaron sobre el incidente y que ambos arreglaron la situación en un acto de Fair Play.

Phil Foden con la jersey de Inglaterra l AP

Araujo reconoció que fue una entrada fuerte ante el inglés, pero que nunca fue su intención lastimar al jugador de Manchester City. Ronald, también dijo que el no tiene 'mala leche' para querer lastimar a un rival.

Resultado del partido Inglaterra vs Uruguay

Ingleses y charrúas empataron a un gol en el amistoso FIFA. Las anotaciones llegaron casi al final del encuentro al minuto 80' Ben White adelantaba a los británicos y posteriormente Uruguay empataba gracias al gol de Federico Valverde al 94'.

Plantilla de Uruguay antes de enfrentar a Inglaterra l AP
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