A 66 días del Mundial: el día en que se cayó la portería en el México vs Bulgaria de Estados Unidos 1994

Estamos a sólo dos meses de que se lleve a cabo la Copa del Mundo del 2026 y hoy toca recordar una de las anécdotas más inauditas en la historia de los mundiales y como era obvio tenía que haberle ocurrido a México.

La Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 dejó múltiples historias que trascendieron lo deportivo. Desde el impacto del caso de Diego Maradona hasta situaciones inesperadas dentro del terreno de juego, el torneo se convirtió en uno de los más recordados. Entre esos episodios, destaca el insólito momento en el que se derrumbó una portería durante el partido entre México y Bulgaria en los Octavos de Final.

El Mundial de Estados Unidos 94 dejó mucho que hablar | MEXSPORT

El insólito incidente en East Rutherford

Dos días después del adiós de Maradona, quien afirmó que le “cortaron las piernas” tras el doping ante Nigeria, la competencia continuó con el duelo entre México y Bulgaria en el Giants Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey. El marcador se encontraba 1-1, con anotaciones de Hristo Stoichkov y el empate de Alberto García Aspe desde el punto penal.

En la primera parte ocurrió el hecho que marcó el encuentro. Marcelino Bernal despejó un balón cerca de la línea, pero terminó dentro del arco, donde se enredó con la red y rompió el parante derecho. El árbitro Jamal Al Sharif detuvo el juego, pese a que los defensores mexicanos intentaron improvisar una solución atando la red a una cámara.

Mundial Estados Unidos ‘94:

Octavos de Final.



México vs Bulgaria. Marcelino Bernal rompió la portería 😆😆😆



Tal vez fue la mala càbala para caer en penales pic.twitter.com/zJ08WX1u07 — Zona ¿y el Tiburón ?  (@Tiburonzone21) November 25, 2022

La respuesta de la organización fue inmediata. En apenas dos minutos y medio, dos operarios ingresaron al campo cargando un arco nuevo, el cual fue instalado en un total de siete minutos. El hecho sorprendió a jugadores y aficionados, ya que no existían antecedentes de un cambio de portería en pleno partido y mucho menos con tal rapidez.

Un partido que marcó el inicio de una racha

El encuentro continuó hasta los tiempos extra con empate 1-1, por lo que se definió en tanda de penales. México quedó eliminado, en un episodio que marcaría el inicio de una racha negativa en Copas del Mundo. El Tri cayó precisamente bajó la portería que tuvo que ser reemplazada y comenzó una seguidilla de eliminaciones en Octavos de Final.

El arquero Jorge Campos logró contener un disparo, pero no fue suficiente ante los errores de sus compañeros, quienes fallaron tres intentos. El primero en errar fue García Aspe, quien previamente había igualado el marcador. A pesar de jugar con un hombre menos durante 60 minutos, el equipo no realizó modificaciones, y el técnico Miguel Mejía Barón decidió no utilizar a Hugo Sánchez, quien permaneció en la banca incluso para la tanda definitiva.

México quedaría eliminado en Estados Unidos 94 ante Bulgaria | MEXSPORT

Un Mundial lleno de historias

Más allá de este episodio, el Mundial de 1994 también dejó otras particularidades. El torneo registró un promedio cercano a 69 mil espectadores por partido, consolidándose como el de mayor asistencia en la historia. Además, sentó bases importantes para el crecimiento del futbol en Estados Unidos y el desarrollo de la Major League Soccer.

En lo deportivo, México también fue protagonista de un hecho poco común en fase de grupos. El Grupo E terminó con los cuatro equipos empatados en puntos, y el Tri avanzó como líder por diferencia de goles. Además, todos los encuentros se disputaron en horarios diurnos, bajo altas temperaturas.

Así, el Mundial de Estados Unidos 1994 no solo quedó en la memoria por sus resultados, sino también por episodios únicos como el día en que una portería se vino abajo en pleno partido, en un hecho que aún permanece como una de las anécdotas más singulares en la historia del fútbol.