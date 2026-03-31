A 72 DÍAS En México 1970, Jairzinho empató la marca de más partidos con gol en una sola edición igualando a Fontaine

En la historia de las Copas del Mundo existen marcas que trascienden generaciones, y una de las más impresionantes sigue vigente desde hace décadas: la mayor cantidad de partidos consecutivos anotando en una sola edición. Este récord tiene como protagonistas a Fontaine y al inolvidable Jairzinho que le valió el apodo de “El Huracán”.

Durante el Mundial de México 1970, el brasileño firmó una actuación legendaria al marcar gol en los seis partidos que disputó con la selección de Brasil. Su hazaña fue clave para que la “Canarinha” levantara su tercer título mundial, consolidándose como una de las mejores selecciones de todos los tiempos.

Brasil en México 1970 l X:FIFAWorldCup

¿Cómo fue su racha goleadora?

Jairzinho logró anotar en todos los encuentros del torneo: fase de grupos, cuartos de final, semifinal y final. Es decir, convirtió en cada uno de los seis partidos que jugó, una muestra de regularidad pocas veces vista en una Copa del Mundo.

La proeza del brasileño inició anotando un doblete ante Checoslovaquia, uno más ante Inglaterra, Rumania, Perú, Uruguay y terminó coronando su desempeño con una inolvidable victoria en la final ante Italia que le valió el apodo de ‘El Huracán’.

México 1970 l X:FIFAWorldCup

Sin embargo, pese a su capacidad goleadora el carioca tuvo que terminar bajo la sombra de la estrella llamada Pelé, quien era la máxima figura, además de jugadores destacados como Gersón, Tostao y Rivelino; en la mítica Brasil de los cinco dieces.

¿Con quién comparte la marca goleadora?

Con esta actuación, el brasileño igualó una marca que había sido establecida 12 años antes por Just Fontaine en el Mundial de Suecia 1958. El delantero francés también consiguió anotar en seis partidos consecutivos durante aquella edición, además de imponer el récord de más goles en un solo Mundial con 13 tantos.

Brasil en el Mundial 1970 l X:FIFAWorldCup

A pesar del paso del tiempo y de la evolución del futbol, ningún otro jugador ha logrado superar esta marca. Grandes figuras de distintas épocas han estado cerca, pero la cifra de seis partidos consecutivos marcando se mantiene como un récord vigente en la historia de los Mundiales.