Carlos Acevedo podría no seguir más en Santos; el portero ¿será águila?

En medio de rumores sobre el futuro portero de la Selección Nacional, Carlos Acevedo, parece que cambiará ya que la idea es que si hay una buena oferta del otro equipo (le queda año y medio de contrato), el guardameta no seguirá con Santos de Torreón que busca volver al protagonismo perdido desde hace varias temporadas.

Carlos Acevedo señala que hay competencia sana por la portería de la Selección Mexicana | IMAGO7

AÚN NO HAY RENOVACIÓN CON SANTOS

De acuerdo a gente cercana al guardameta el arquero aún no recibe las condiciones de continuidad en el club, por lo que hasta el momento su situación no es segura pues cada semestre que pasa el guardameta sufre una devaluación y Santos podría sacarle poco rendimiento a su inversión.

En el medio futbolístico sé maneja la versión de que llegaría al América, especie no confirmada por este medio, pero si está corroborado que hay clubes en México y el extranjero que han mostrado interés en Acevedo.

"Carlos ama al club Santos y sobre todo a Torreón y su afición, eso sí. Y la afición y la ciudad igual a él", expuso un allegado al seleccionado nacional que disputará su primera Copa del Mundo con México. La realidad es que tampoco hay un acercamiento del propio Acavedo con la directiva verdiblanca que tendría que hacerle.una oferta a Acevedo.que esté de acuerdo a su valor de mercado y su rendimiento en el equipo. Si no existe la idea de mantenerlo es posible que Carlos se vaya del club.

Carlos Acevedo, portero de Santos, en el empate ante América en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿INTERÉS DEL AMÉRICA?

En caso que el equipo de Torreón no busque la renovación entonces optarán por escuchar otras ofertas que presuntamente han llegado por el guardameta que se asegura en redes sociales sería con las Águilas, cuando la realidad es que nada hay sobre el tema.

Según transfermakt el costo de Acevedo es de 3 millones de dólares y su máxima cotización la alcanzó en 5 millones de dólares en el 2023. El jugador es uno de los guardametas más consistentes en los últimos años