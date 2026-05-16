Mundial 2026 en riesgo de protestas: CNTE amenaza con movilizaciones por falta de acuerdos

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que podría llevar a cabo una serie de movilizaciones en el marco del próximo Mundial de fútbol. La medida busca presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la ausencia de acuerdos entre la organización magisterial y las autoridades federales.

La CNTE advirtió posibles protestas durante el Mundial 2026 en México. / X

Tras la marcha conmemorativa del Día del Maestro, la Coordinadora emitió un comunicado en el que anunció la convocatoria a una asamblea. En dicha reunión se definirá la posibilidad de un paro nacional, cuya formalización se decidirá en su próxima Asamblea Nacional Representativa (ANR).

Críticas al sistema educativo y demandas centrales

En su posicionamiento, la CNTE criticó severamente la gestión actual del sector, señalando que el sistema educativo mexicano está controlado por personas que "desde un escritorio dictan y se retractan al mismo tiempo de acuerdo a los intereses de la clase política".

Los maestros afiliados subrayaron que su principal demanda es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Sin embargo, destacaron que el posible paro no solo responderá a sus necesidades gremiales, sino que buscará una reestructuración completa del sistema educativo nacional.

"Manifestamos que nuestras demandas centrales son irrenunciables (...) dejamos claro que no claudicaremos en luchar por la democratización de nuestro país, el SNTE y la educación. Estamos seguros que la verdadera transformación es desde abajo, tomando en cuenta las bases", se lee en el documento.

Antecedentes y pliego petitorio para el Mundial

Esta advertencia no es nueva. En marzo de este año, la CNTE ya había realizado un paro de 72 horas en el Zócalo de la Ciudad de México para denunciar "incumplimientos reiterados" por parte de la presidenta Sheinbaum. Aunque la mandataria ha manifestado su disposición al diálogo, no ha sostenido reuniones personales con los líderes de la Coordinadora.

Durante aquel plantón, los dirigentes magisteriales ya habían advertido sobre su regreso a la capital durante el Mundial de 2026 si no se atendían sus peticiones. Entre las exigencias principales del movimiento se encuentran:

La eliminación del sistema de cuentas individuales y las Afores.

La desaparición de la USICAMM.

Un aumento salarial significativo.

La basificación de plazas.

El respeto a su profesión en todos los estados.

El aumento salarial de la SEP, considerado insuficiente

Paralelamente a las protestas, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció un incremento salarial del 9% para los docentes del país. Este aumento, que será escalonado y basado en un sistema específico, fue comunicado durante la celebración oficial del Día del Maestro.

La CNTE advirtió que podría intensificar protestas si no hay respuesta a sus demandas. / RS