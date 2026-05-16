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Futbol

¡Atenas es de Orbelín! El AEK se corona en la Superliga de Grecia

Orbelín Pineda, jugador del AEK | @AEK_FC_OFFICIAL
Estephania Carrera
Estephania Carrera 09:23 - 16 mayo 2026
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El mediocampista mexicano levanta el título liguero en Grecia a solo semanas de integrarse a la concentración de la Selección Nacional

El "Maguito" lo volvió a hacer. En una noche cargada de dramatismo, tensión y pasión desbordada, el AEK de Atenas se consagró campeón de la Superliga de Grecia tras derrotar por 2-1 al Panathinaikos, asegurando así la catorceava estrella en la historia de la institución y consolidando a Orbelín Pineda como uno de los legionarios mexicanos más exitosos en el Viejo Continente.

Orbelin Pineda con el AEK de Atenas | INSTAGRAM @:Orbelin7pineda

El partido por la gloria no fue apto para cardíacos. Aunque el empate parcial parecía estirar el suspenso del campeonato por unas jornadas más, la mística del "Águila Bicéfala" apareció en el último suspiro. Ya en el tiempo agregado, Joao Mario aprovechó un balón dentro del área para definir con sangre fría, firmando el 2-1 definitivo que hizo estallar las tribunas del estadio entre banderas amarillas y negras.

Desde su desembarco en Grecia, el mediocampista guerrerense se ha afianzado como un pilar indiscutible en el esquema del equipo gracias a su intensidad y talento para aparecer en los momentos de máxima presión. Este nuevo campeonato ratifica su madurez en Europa y engrosa un palmarés destacado en el futbol internacional.

Orbelín Pineda no se olvida de Chivas | IMAGO7

A unos días del Mundial

La coronación no llega en un momento cualquiera. A prácticamente un mes de que arranque la Copa del Mundo 2026, el canterano de Querétaro reportará con la Selección Mexicana en un estado de forma envidiable: con ritmo de juego al más alto nivel, la confianza a tope y el cartel de campeón europeo, listo para ser uno de los hombres importantes en el esquema nacional.

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