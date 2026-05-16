La maldición de Cruz Azul en Semifinales
Cruz Azul está una vez más ante una oportunidad clave en la Liga MX. La “Máquina” visitará a Chivas en la vuelta de las semifinales con la misión de avanzar a la gran final, luego de que el partido de ida terminara empatado 2-2, dejando la serie completamente abierta.
El conjunto celeste no solo busca el boleto a la final, sino también romper con una reciente tendencia negativa en instancias definitivas. Cruz Azul ha quedado eliminado en las últimas tres semifinales que ha disputado, una situación que ha comenzado a convertirse en una auténtica maldición para el club.
La más reciente fue en el Apertura 2025, cuando enfrentaron a Tigres en semifinales. Tras empatar 2-2 en el marcador global, los regiomontanos avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla, dejando nuevamente a los cementeros cerca de la final.
En el Clausura 2025, el verdugo fue el América. La serie terminó igualada 2-2, pero las Águilas consiguieron el pase a la siguiente ronda debido al criterio de posición en la clasificación, aumentando la frustración celeste en la fase decisiva del torneo.
Un semestre antes, en el Apertura 2024, Cruz Azul también fue eliminado por América, aunque en esa ocasión el global terminó 4-3 a favor del conjunto azulcrema en una serie llena de intensidad y dramatismo.
El último boleto finalista
La última vez que Cruz Azul logró superar una semifinal fue en el Clausura 2024. En aquella campaña consiguieron avanzar a la final, aunque el sueño del campeonato terminó escapándose tras caer precisamente ante América en la disputa por el título.
Ahora, frente a Chivas, el equipo cementero intentará cambiar la historia reciente y dejar atrás las dolorosas eliminaciones que han marcado sus últimos torneos. Con la serie empatada y el pase en juego, Cruz Azul buscará volver a una final del futbol mexicano.