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Futbol

La maldición de Cruz Azul en Semifinales

Jugadores de Cruz Azul en la victoria contra Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Cruz Azul en la victoria contra Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ricardo Olivares 09:53 - 16 mayo 2026
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Cruz Azul se juega el pase a la Final de la Liga MX ante Chivas

Cruz Azul está una vez más ante una oportunidad clave en la Liga MX. La “Máquina” visitará a Chivas en la vuelta de las semifinales con la misión de avanzar a la gran final, luego de que el partido de ida terminara empatado 2-2, dejando la serie completamente abierta.

El conjunto celeste no solo busca el boleto a la final, sino también romper con una reciente tendencia negativa en instancias definitivas. Cruz Azul ha quedado eliminado en las últimas tres semifinales que ha disputado, una situación que ha comenzado a convertirse en una auténtica maldición para el club.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT
Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

La más reciente fue en el Apertura 2025, cuando enfrentaron a Tigres en semifinales. Tras empatar 2-2 en el marcador global, los regiomontanos avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla, dejando nuevamente a los cementeros cerca de la final.

En el Clausura 2025, el verdugo fue el América. La serie terminó igualada 2-2, pero las Águilas consiguieron el pase a la siguiente ronda debido al criterio de posición en la clasificación, aumentando la frustración celeste en la fase decisiva del torneo.

América vs Cruz Azul, Semifinal de la Liga MX | IMAGO7

Un semestre antes, en el Apertura 2024, Cruz Azul también fue eliminado por América, aunque en esa ocasión el global terminó 4-3 a favor del conjunto azulcrema en una serie llena de intensidad y dramatismo.

El último boleto finalista

La última vez que Cruz Azul logró superar una semifinal fue en el Clausura 2024. En aquella campaña consiguieron avanzar a la final, aunque el sueño del campeonato terminó escapándose tras caer precisamente ante América en la disputa por el título.

Ahora, frente a Chivas, el equipo cementero intentará cambiar la historia reciente y dejar atrás las dolorosas eliminaciones que han marcado sus últimos torneos. Con la serie empatada y el pase en juego, Cruz Azul buscará volver a una final del futbol mexicano.

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