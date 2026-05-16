La maldición de Cruz Azul en Semifinales

Cruz Azul está una vez más ante una oportunidad clave en la Liga MX. La “Máquina” visitará a Chivas en la vuelta de las semifinales con la misión de avanzar a la gran final, luego de que el partido de ida terminara empatado 2-2, dejando la serie completamente abierta.

El conjunto celeste no solo busca el boleto a la final, sino también romper con una reciente tendencia negativa en instancias definitivas. Cruz Azul ha quedado eliminado en las últimas tres semifinales que ha disputado, una situación que ha comenzado a convertirse en una auténtica maldición para el club.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

La más reciente fue en el Apertura 2025, cuando enfrentaron a Tigres en semifinales. Tras empatar 2-2 en el marcador global, los regiomontanos avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla, dejando nuevamente a los cementeros cerca de la final.

En el Clausura 2025, el verdugo fue el América. La serie terminó igualada 2-2, pero las Águilas consiguieron el pase a la siguiente ronda debido al criterio de posición en la clasificación, aumentando la frustración celeste en la fase decisiva del torneo.

América vs Cruz Azul, Semifinal de la Liga MX | IMAGO7

Un semestre antes, en el Apertura 2024, Cruz Azul también fue eliminado por América, aunque en esa ocasión el global terminó 4-3 a favor del conjunto azulcrema en una serie llena de intensidad y dramatismo.

El último boleto finalista

La última vez que Cruz Azul logró superar una semifinal fue en el Clausura 2024. En aquella campaña consiguieron avanzar a la final, aunque el sueño del campeonato terminó escapándose tras caer precisamente ante América en la disputa por el título.