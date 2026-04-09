Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Portada del día

Portada RÉCORD 9 de Abril de 2026

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:00 - 09 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Lo Último
11:17 Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
11:12 Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
10:46 Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
10:46 No lo olvidan: América manda emotivo mensaje a Fidalgo por su cumpleaños
10:36 FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
10:29 Isaac del Toro lanza mensaje tras su caída en Itzulia: “Volveré muy pronto y muy fuerte”
10:23 CRISIS DE GOL EN AMÉRICA; BAÑOS ya busca refuerzos en ESTADOS UNIDOS
10:12 Caso Werevertumorro desata debate por registro de celulares con CURP
09:58 Nike va por la Champions y ya negocia con UEFA por el balón oficial
09:45 LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs Girona?
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed sueña con dirigir a Cruz Azul
2
Empelotados Esposa de jugador de Pumas acusa a tienda de 'mal trato'
3
Futbol Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"
4
Futbol Atlante, cerca de mudarse al Chivo Córdoba de Toluca
5
Lucha CMLL presenta: Leyendas de la Lucha Libre, los Duelos de Apuesta que Hicieron Historia
6
Contra Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
Te recomendamos
Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
Futbol
09/04/2026
Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
Contra
09/04/2026
Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
Contra
09/04/2026
Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO 7
Futbol
09/04/2026
No lo olvidan: América manda emotivo mensaje a Fidalgo por su cumpleaños
FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
Futbol
09/04/2026
FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
Isaac del Toro durante la Milan-San Remo 2026 | MEXSPORT
Otros Deportes
09/04/2026
Isaac del Toro lanza mensaje tras su caída en Itzulia: “Volveré muy pronto y muy fuerte”