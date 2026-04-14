Liga Mexicana de Beisbol cambia de nombre bajo el patrocinio de Banorte

La Liga Mexicana de Beisbol dio un paso histórico rumbo a su modernización al anunciar una alianza estratégica con Banorte, que marcará el inicio de una nueva etapa bajo el nombre de Liga Mexicana de Beisbol Banorte.

El acuerdo,tendrá una duración de cinco años y representa la primera ocasión en los más de 100 años de historia del circuito en que una marca se integra oficialmente al nombre de la liga teniendo como lema: “La Liga Fuerte de México”.

Liga Mexicana de Beisbol Banorte | Carlos Ponce de León

Horacio de la Vega, presidente ejecutivo del circuito, destacó la relevancia del convenio al considerarlo uno de los movimientos más importantes en la historia de la liga. Desde su llegada en 2019, el directivo ha impulsado cambios estructurales que ahora toman mayor forma con este vínculo comercial y estratégico.

Más allá del naming right, la alianza con Banorte apunta a una transformación profunda en la operación de la liga. La institución financiera se integrará en áreas clave como la estructura financiera y digital, con el objetivo de modernizar procesos y mejorar la experiencia tanto de los aficionados como de los propios equipos.

Horacio de la Vega, presidente de la LMB | LMB

Este movimiento busca llevar a la LMB hacia un ecosistema más dinámico, eficiente y conectado, en línea con las nuevas exigencias del deporte profesional y del entretenimiento en México. La apuesta también contempla mejoras en infraestructura y soluciones tecnológicas dentro de los estadios.

Por su parte, Marcos Ramírez, director general de Banorte, señaló que la institución busca estar presente en espacios donde los mexicanos comparten emociones y sentido de pertenencia, destacando al deporte como un eje fundamental en esa estrategia.

Finalmente, De la Vega subrayó que esta alianza no solo fortalece la estabilidad del circuito a largo plazo, sino que también representa el arranque del segundo siglo de historia de la liga, con el respaldo de sus 20 equipos y el objetivo de consolidarse como una competencia innovadora, familiar y cada vez más cercana a su afición.