Andrés Muñoz brilla en la victoria de Seattle Mariners ante los Astros

JP Crawford impulsó la carrera decisiva con un sencillo después de que Bryan Abreu otorgó una base por bolas con las bases llenas y un out en la novena entrada, y los Marineros de Seattle remontaron para superar el sábado 8-7 a los alicaídos Astros de Houston.

JP Crawford festeja con el dominicano Julo Rodríguez I AP

Cal Raleigh conectó un jonrón y remolcó tres carreras por los Marineros, que perdieron 7-2 antes de anotar cinco veces en la quinta entrada. Crawford pegó un sencillo de dos carreras, Raleigh siguió con un elevado de sacrificio y el dominicano Julio Rodríguez empató el juego con un jonrón de dos vueltas.

El batazo de 426 pies al jardín central fue el primer cuadrangular de Rodríguez en esta temporada.

Andrés Muñoz lanzando con los Mariners | AP

El cubano Yordan Alvarez conectó un jonrón y aportó tres de los 17 hits de Houston, pero los Astros perdieron su sexto juego consecutivo. El campocorto estelar dominicano Jeremy Peña salió en la cuarta entrada debido a un problema de rigidez en la parte posterior de la rodilla derecha.

Carlos Correa sumó tres hits. El boricua anotó dos veces por los Astros, que dejó a 13 corredores en base. Llenaron las bases en la parte alta de la novena antes de que Álvarez elevara la pelota y fuera retirado por el mexicano Andrés Muñoz (2-1).

Mariners celebra victoria ante los Astros de Houston I AP

El dominicano Abreu (0-2) dio bases por bolas a Cole Young, al bateador emergente Brendan Donovan y al venezolano Leo Rivas en la novena entrada antes de que Crawford conectara un sencillo al jardín izquierdo. Fue su séptimo hit para dejar tendido al rival, con lo que empató a Jim Presley con el récord del equipo.