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Beisbol

Red Sox de Jarren Durán derrotan a los Cardinals 7-1

Jarren Durán con los Red Sox I AP
Associated Press (AP) 13:28 - 12 abril 2026
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El Fenway Park vivió una nueva victoria de la mano de Willson Contreras

El venezolano Willson Contreras sumó tres impulsadas contra su equipo anterior, su compatriota Ranger Suárez lanzó seis entradas sin permitir anotaciones y los Medias Rojas de Boston establecieron su máximo número de carreras en esta temporada al doblegar el sábado 7-1 a los Cardenales de San Luis.

Willson Contreras con los Red Sox I AP

Boston, que definió el juego con una novena entrada de cinco carreras, ha ganado tres de cuatro compromisos tras un inicio de 2-8.Jordan Walker conectó su sexto jonrón para liderar la Liga Nacional, por los Cardenales.

Willson Contreras tras conectar ante los Cardinals I AP

Contreras, tres veces elegido al Juego de Estrellas, llegó a Boston procedente de San Luis en diciembre, mediante un canje. Puso a los Medias Rojas arriba por 2-0 con un doble de dos carreras en la cuarta entrada ante Kyle Leahy (1-2) y agregó un sencillo impulsor en la novena para su primer juego de tres carreras impulsadas con Boston.

El receptor de los Boston Red Sox, Carlos Narváez y el lanzador Ryan Watson I AP

Suárez (1-1) mejoró su efectividad de 8.64 a 5.02, al permitir tres hits con seis ponches y dos bases por bolas. No había lanzado más allá de la quinta entrada en ninguna de sus dos primeras aperturas de esta campaña tras firmar como agente libre un contrato de 130 millones de dólares por cinco años. Walker conectó un jonrón en la octava entrada ante Garrett Whitlock.

Victor Scott II de los Cardinals I AP
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