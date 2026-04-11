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Beisbol

¡Insólito! Estatua de Ichiro Suzuki se rompió en su revelación

Estatua de Ichiro Suzuki I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 17:03 - 11 abril 2026
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El homenaje al pelotero japonés sufrió un ligero accidente en el momento cumbre

A las leyendas se les reconoce, no importa de qué parte del mundo lleguen o en donde dejan su legado. Ichiro Suzuki, el ex jardinero derecho de las Grandes Ligas, vivió un homenaje en el T-Mobile Park, casa de los Seattle Mariners, sin embargo, este sufrió un inesperado momento.

Revelación de la estatua de Ichiro Suzuki I AP

¿Qué pasó en el homenaje a Ichiro?

El equipo de los Marineros reveló a las auríferas de su campo una estatua con la imagen de la icónica pose del japonés antes de conectar un swing, sin embargo, una de las partes más importantes de la obra terminó por romperse en el momento menos esperado.

Durante el descubrimiento de la estatua, la manta que la protegía se atoro con la parte del bate, situación que causó que se rompiera y esto quedará en evidencia para los asistentes del evento. 

Estatua de Ichiro Suzuki se rompe I CAPTURA DE PANTALLA

Contrario a lo que muchosncreerían, Ichiro Suzuki se mantuvo sonriente y con su humor característico siguió la ceremonia, mostrando una despreocupación notable y mostrando su agradecimiento a la franquicia con la que compartió muchos años llenos de grandes momentos.

Afortunadamente para la estatua y para los organizadores del evento, el momento ‘bochornoso’ fue rápidamente atendido por la empresa encargada de hacer la estatua, por lo que se pudo arreglar pocos minutos después. La icónica imagen de uno de los jugadores japonés más importantes dentro de las Grandes Ligas ahora se encuentra a las afueras del T-Mobile Park, recordando una de las mejores poses en la historia del béisbol.

CAPTURA DE PANTALLA

¿Quién fue Ichiro Suzuki?

El japonés es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la MLB. Su legado en el jardín y con el bat tienen una marca de 3,089 hits, un promedio de .31, mismo que le valió para ser considerado 10 veces Guantes de Oro y siendo invitado a 10 Juegos de Estrellas.

Suzuki fue el primer bateador de las tierras del sol naciente en ingresar al Salón de la Fama de la MLB en el año 2025. Pese a nunca haber ganado una Serie Mundial, Suzuki si cuenta con una trayectoria ganadora de 19 temporadas donde logró la marca de más hits en una temporada (262 en 2004), 10 temporadas consecutivas con más de 200 hits y los premios de MVP y Novato del Año en su debut en 2001.

Estatua de Ichiro Suzuki en el T-Mobile Park I AP
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