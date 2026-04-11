¡Esa paloma voló, y voló! Brandon Valenzuela conecta su primer cuadrangular en Grandes Ligas

Brandon Valenzuela -quien cuenta con un apellido ilustre dentro de los parques de Grandes Ligas- se convirtió en el mexicano número 153 en debutar en la MLB. Ahora, después de su debut hace unos días, el oriundo de Hermosillo desencadenó la locura en el Rogers Centre, con su primer cuadrangular en el mejor béisbol del mundo.

El vuelacercas de Valenzuela no solo representó su primero en las Grandes Ligas, sino que también rompió con la mala racha y la falta de pólvora ofensiva para los Azulejos de Toronto, quienes no conectaron ningún jonrón en sus últimos cuatro juegos.

Brandon Valenzuela, pelotero mexicano de Toronto | AP

¿Cómo fue el jonrón de Brandon Valenzuela en Grandes Ligas?

Con dos outs en la parte baja de la cuarta entrada, y dos hombres en los senderos, Brandon Valenzuela se paró ante Simeon Woods Richardson, abridor de los Mellizos de Minnesota. El sonorense, con una expresión severa, nunca quitó la vista de la pelota que salió del guante y mano del texano. Lo demás cayó por su propio peso.

La madera del mexicano impactó con una brutalidad a Doña Blanca que se fue volando por el jardín derecho, ante la locura del graderío. El jonrón de Brandon Valenzuela también sirvió para impulsar dos carreras más, en lo que fue un rally de cinco carreras para que los Azulejos le diesen la vuelta al juego.

¡Brandon Valenzuela se estrena! 🚀⚾ Conecta su primer HR, remolca dos carreras y pone arriba a Toronto en la pizarra 😎👏🏻 pic.twitter.com/5OmYodT2gD — MLB México (@MLB_Mexico) April 11, 2026

Toronto se reencontró con la ofensiva explosiva

Aquel jonrón que rompió la mala racha sin cuadrangular para los Azulejos de Toronto no fue el único en el juego, pues Daulton Varsho también se unió a la fiesta de vuelacercas en la parte baja de la quinta entrada.

Los Azulejos terminaron por ganar el juego con una pizarra final de 10-4, recobrando fuerzas en lo que ha sido un comienzo complicado de la Temporada 2026 de las Grandes Ligas. El actual Campeón de la Liga Americana se encuentra dos juegos debajo de los líderes de división, los Yankees de Nueva York.

La actuación de Brandon Valenzuela fue un golpe inmediato en la mesa de Toronto, pues la incursión del catcher se dio por la lesión de su compadre de posición y nacionalidad: Alejandro Kirk.