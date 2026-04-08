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Beisbol

Duro golpe para Blue Jays: Alejandro Kirk será baja seis semanas tras cirugía

Alejandro Kirk, jugador de los Blue Jays
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:59 - 08 abril 2026
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Malas noticias para los Blue Jays: Alejandro Kirk sufrió una fractura en el pulgar izquierdo y se perderá alrededor de 6 semanas. Los Azulejos pierden a una de sus piezas claves en un inicio de temporada que han empezado con el pie izquierdo

Los Toronto Blue Jays recibieron una noticia complicada en pleno inicio de temporada de la MLB. El catcher mexicano Alejandro Kirk fue sometido a cirugía por una fractura en el pulgar izquierdo y estará fuera de acción aproximadamente seis semanas.

Alejandro Kirk y Randy Arozarena | AP

Kirk pasa por el quirófano tras lesión en pleno juego

De acuerdo con el manager John Schneider, el receptor All-Star sufrió la lesión el pasado viernes durante la derrota ante los Chicago White Sox, luego de recibir un foul tip.

Inicialmente fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, pero tras ser evaluado por un especialista en manos, se determinó que debía ser operado. Como parte del procedimiento, los médicos le colocaron un tornillo en el pulgar.

La baja de Kirk representa un golpe importante para Toronto, considerando que viene de una sólida temporada en la que bateó para .282 con 15 jonrones y consiguió su segunda convocatoria al Juego de Estrellas.

Alejandro Kirk, pelotero mexicano de los Blue Jays | AP

Las lesiones complican el arranque de los Blue Jays

Ante su ausencia, Tyler Heineman y el novato mexicano Brandon Valenzuela asumirán la responsabilidad detrás del plato en un equipo que no ha tenido el mejor inicio en 2026, con marca de 4-7.

Blue Jays sufriendo ante Los Dodgers l AP

Pero los problemas físicos no terminan ahí. El veterano lanzador Max Scherzer tuvo que salir anticipadamente de su apertura debido a una tendinitis en el antebrazo, aunque se espera que pueda realizar su próxima salida sin mayores complicaciones.

La baja de Kirk no solo afecta el presente inmediato del equipo, sino que también pone a prueba la profundidad de un roster que ya empieza a resentir las lesiones en este arranque de campaña.

Blue Jays sufriendo una derrota ante los Chicago White Sox l AP
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