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Beisbol

¡Un mexicano más a la MLB! Brandon Valenzuela se une a los Blue Jays para la Temporada 2026

Brandon Valenzuela l X:Bluejays
Ramiro Pérez Vásquez 14:23 - 04 abril 2026
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El catcher sonorense llega ante la lesión de Alejandro Kirk

Una estrella mexicana más llega a las Grandes Ligas; el catcher sonorense Brandon Valenzuela se ha unido a las filas de los Blue Jays de Toronto y pronto podrá hacer su debut en la MLB debido a la baja sensible de Alejandro Kirk.

A través de redes sociales el equipo hizo el anuncio del mexicano que pertenecía al roster de 40 jugadores y le dio la bienvenida a la Temporada 2026 con un posteo especial: “Este camino lleva a las Majors. ¡Bienvenido al programa, Brandon!”.

Blue Jays l X:BlueJays

¿Quién es Brandon Valenzuela? 

El oriundo de Hermosillo, Sonora, de 25 años, pertenecía al equipo; pero, su participación era regularmente con la filial llamado Buffalo Bisons; además destaca por pasar por el beisbol surcoreano y por algunas organizaciones de Grandes Ligas en la ‘Triple A’  y también con pasado en los Padres de San Diego.

Sin embargo, no todo es color de rosa para la legión mexicano, y es que la llegada del catcher tiene que ver ante la lesión que sufrió Alejandro Kirk quien se fracturó el pulgar izquierdo y se tuvo que poner en la lista de lesionados para los siguientes partidos. 

Máscotas en la MLB l X:BlueJays

¿Cuáles son los mexicanos que estarán en la MLB 2026?

La temporada de la Grandes Ligas arrancaron con 21 peloteros mexicanos en los rosters para el Opening Day. Sin embargo, si solo contamos a los nacidos en México, la cifra se reduce a apenas siete, una de las representaciones más bajas en 25 años.

Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays): La cara más visible de México en MLB. El tijuanense hizo historia la temporada pasada al convertirse en el primer pelotero nacido en México en conectar un cuadrangular en una Serie Mundial. 

Andrés Muñoz (Seattle Mariners): Uno de los nombres más sólidos de la legión azteca, tras firmar 38 salvamentos y una efectividad de 1.73 en 2025. Randy Arozarena (Seattle Mariners): Nacido en Cuba, ciudadano mexicano por adopción. Brilló la temporada pasada guiando a Seattle hasta la Final de la Liga Americana, confirmando su poder con el madero

Randy Arozarena | AP

Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays):Lideró la liga en porcentaje de bateo durante gran parte de la temporada pasada, hasta que una lesión interrumpió su impresionante racha. Jarren Durán (Boston Red Sox):Llega como uno de los bates fundamentales de Boston tras su mejor temporada en 2025: 160 juegos y su primer Juego de Estrellas.

Isaac Paredes (Houston Astros). Taijuan Walker en la rotación de Filadelfia, Ramón Urías y JoJo Romero en St. Louis, José Urquidy y Nick González en Pittsburgh, Joey Ortiz como shortstop titular en Milwaukee, Alek Thomas como titular en Arizona, y Jeremiah Estrada en el bullpen de San Diego. Colorado contará con Víctor Vodnik y Brenan Bernardino como relevistas y ahora con la inclusión de Brandon Valenzuela. 

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