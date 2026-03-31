MLB: Las figuras mexicanas que estarán en la Temporada 2026

La temporada de la Grandes Ligas arrancaron con 21 peloteros mexicanos en los rosters para el Opening Day. Sin embargo, si solo contamos a los nacidos en México, la cifra se reduce a apenas siete, una de las representaciones más bajas en 25 años.

Una vez más hay mayor presencia de jugadores de posición y escasez de pitchers abridores mexicanos. Solo dos lanzadores mexicanos iniciaron la temporada dentro de una rotación de abridores: Cody Ponce (Toronto) y Taj Bradley (Minnesota).

Las figuras principales en la MLB

Alejandro Kirk Toronto Blue Jays:

La cara más visible de México en MLB. El tijuanense hizo historia la temporada pasada al convertirse en el primer pelotero nacido en México en conectar un cuadrangular en una Serie Mundial. En 2025 registró el mejor promedio de bateo entre todos los receptores de las Grandes Ligas (.282). Su objetivo en 2026 es llegar a su tercer Juego de Estrellas.

Alejandro Kirk con la novena de México I X:@MLB_Mexico

Andrés Muñoz Seattle Mariners:

Uno de los nombres más sólidos de la legión azteca, tras firmar 38 salvamentos y una efectividad de 1.73 en 2025. Es el gran referente del pitcheo mexicano y apunta a superar su propia marca histórica esta temporada.

Randy Arozarena Seattle Mariners:

Nacido en Cuba, ciudadano mexicano por adopción. Brilló la temporada pasada guiando a Seattle hasta la Final de la Liga Americana, confirmando su poder con el madero. Buscará revancha en 2026 tras no tener su año más protagónico, aunque se consolidó como jardinero izquierdo titular.

Jonathan Aranda Tampa Bay Rays:

Lideró la liga en porcentaje de bateo durante gran parte de la temporada pasada, hasta que una lesión interrumpió su impresionante racha. Cerró 2025 con un promedio de .316, el mejor del equipo, siendo uno de los tres bateadores calificados de la LA con promedio superior a .300.

Randy Arozarena, pelotero mexicano | MEXSPORT

Jarren Durán Boston Red Sox:

Llega como uno de los bates fundamentales de Boston tras su mejor temporada en 2025: 160 juegos y su primer Juego de Estrellas.

Isaac Paredes Houston Astros:

Desde el día inaugural, pasó de la primera hasta la tercera base, pero su poder al bate lo ha tenido ahí, siendo clave para la remontada en el cuarto juego con el que los Astros igualaron la serie inicial ante los Angels.

Jared Serna y Jonathan Aranda en el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT

Otros mexicanos en el roster

Taijuan Walker en la rotación de Filadelfia, Ramón Urías y JoJo Romero en St. Louis, José Urquidy y Nick González en Pittsburgh, Joey Ortiz como shortstop titular en Milwaukee, Alek Thomas como titular en Arizona, y Jeremiah Estrada en el bullpen de San Diego. Colorado contará con Víctor Vodnik y Brenan Bernardino como relevistas.

Jugadores como Javier Assad, Patrick Sandoval y Valente Bellozo buscarán una oportunidad durante la temporada desde ligas menores, mientras que prospectos como Luis Gastélum, Sammy Natera y Jared Serna se mantienen en la antesala del debut. La legión mexicana podría crecer conforme avance el año.