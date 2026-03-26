Jarren Durán sobre la participación de México en el Clásico Mundial: “no fue un fracaso”

México no estuvo a la altura de las expectativas en el Clásico Mundial de Beisbol, pues además de quedar eliminado en la primera ronda, se quedó sin boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las críticas sobre la participación del equipo nacional fueron duras, al grado de calificarla como un fracaso.

El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega fue uno de los que consideraron un fracaso el rendimiento del equipo nacional en el Clásico Mundial, al argumentar que se hizo uno fuerte esfuerzo por conformar un equipo capaz de ganar el torneo.

Jarren Duran en el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT

¿Qué dijo Jarren Durán sobre México en el Clásico Mundial de Beisbol?

En entrevista exclusiva para RÉCORD, uno de los integrantes del equipo mexicano, Jarren Durán aseguró que no cree que sea un fracaso, debido a que lo más importante es el impacto que su actuación tiene en los niños que sueñan con llegar a las Grandes Ligas; para él, ese aspecto es más que ganar todo.

“Nunca diría que es un fracaso, porque siento que los jugadores que representamos a México aportamos orgullo y esperanza para los niños mexicanos. Cuando era pequeño, veía jugar a otros en MLB y eso me daba esperanza de lograrlo. Representar a México y mostrar a los niños que también pueden llegar a las Grandes Ligas o jugar profesionalmente es una victoria todos los días. No necesitas ganar todo para impactar la vida de alguien”, dijo Durán a RÉCORD.

Jarren Durán en el duelo ante Estados Unidos | AP

Jarren Durán fue uno de los elementos más destacados del equipo mexicano en el Clásico Mundial de Béisbol, especialmente en el juego ante Estados Unidos, en el que logró dos cuadrangulares. El pelotero de 26 años cautivó a la afición mexicana por su calidad.

Durán y su conexión con los fans mexicanos

Ante ello, Durán expresó su alegría por conectar con los fans mexicanos, y aseguró que atesora los momentos con ellos, cuando les firma o le piden fotos. Por otro lado, el jugador de los Boston Red Sox señaló que el éxito de sus compatriotas en MLB genera más atención al talento nacional.

"Me siento honrado. Los fans mexicanos siempre me han mostrado cariño y los quiero mucho. Es un honor poder firmar autógrafos, comunicarme y crear lazos con personas que no suelo ver jugando en MLB. Creo que el éxito de todos los jugadores mexicanos en MLB atrae más atención y visibilidad sobre el talento mexicano y lo que pueden hacer”, añadió Durán