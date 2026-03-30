Kane County se corona en la Baseball Champions League tras vencer a los Diablos Rojos

El sueño del Bicampeonato se esfumó para los Diablos Rojos del México. La Novena Escarlata cayó 7-3 ante los Kane County Cougars en la gran final de la Baseball Champions League 2026, celebrada en un b que vio cómo el equipo visitante se alzaba con el trofeo.

A pesar de jugar en casa, los Diablos no lograron contener a un rival que ya los había derrotado en la fase de grupos. El partido, que se mantuvo parejo durante las primeras cinco entradas, se definió por un devastador ataque de seis anotaciones de los estadounidenses en el sexto episodio, un golpe del que el equipo mexicano ya no pudo recuperarse.

Equipo de Kane Country derrota a Diablos Rojos del México | @LigaMexBeis

Un duelo cerrado que se rompió en un instante

Desde el inicio, Kane County mostró su poder ofensivo. Dillon Thomas inauguró la pizarra en la primera entrada con un cuadrangular solitario que puso en ventaja a los visitantes. Sin embargo, el abridor de los Diablos, James Kaprielian, logró contener a la artillería rival durante cuatro entradas, permitiendo solo esa carrera y manteniendo a su equipo en la pelea.

La respuesta de los locales llegó en el quinto capítulo. Bryan González, en un gran momento ofensivo, conectó un jonrón que igualó el marcador 1-1 y desató la euforia en las gradas. Con su tercer vuelacercas consecutivo en el torneo, González parecía devolverle el impulso a la novena capitalina.

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La sexta entrada: una pesadilla para los Diablos

Justo cuando el encuentro prometía un final de infarto, los Cougars desataron toda su furia ofensiva. Un rally de seis carreras en la parte alta de la sexta entrada silenció el estadio y sentenció el destino del campeonato. El marcador se movió a un contundente 7-1, una loza demasiado pesada para los Diablos.

El relevo escarlata no pudo contener la embestida, siendo Justin Courtney el más castigado al permitir seis anotaciones en una entrada y dos tercios de labor. Figuras como Dillon Thomas, Claudio Finol y Elvis Peralta lideraron el ataque de Kane County, que demostró una contundencia letal en el momento más importante del partido.

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Un esfuerzo final que no alcanzó

Con la desventaja en la pizarra, los Diablos Rojos intentaron una remontada en las últimas entradas. Lograron anotar una carrera en el séptimo y otra en el octavo inning para acercarse 7-3, pero el bullpen de los Cougars se mantuvo firme y sofocó cualquier amenaza.

A pesar de conectar 10 imparables, con contribuciones de José Marmolejos y Río Ruiz, la ofensiva mexicana no pudo capitalizar sus oportunidades, un contraste notable con la eficacia mostrada por el equipo estadounidense. Art Warren se apuntó la victoria desde el montículo, mientras que el relevo de Kane County cerró el juego sin contratiempos para asegurar el título.