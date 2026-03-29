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Beisbol

Diablos Rojos del México aplastan a Cocodrilos y avanzan a la Final de la Champions League

Diablos Rojos aplastando a Cocodrilos de Matanzas | Enrique Gutiérrez
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:10 - 29 marzo 2026
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Los Diablos Rojos del México sellaron su pase a la Final de la Baseball Champions League tras una auténtica exhibición ofensiva al vencer 36-13 a los Cocodrilos de Matanzas, cerrando la serie 3-1 en el Estadio Alfredo Harp Helú.

En una noche histórica, el “Diamante de Fuego” fue testigo de un festival de batazos con 43 hits combinados y ocho cuadrangulares, donde la novena escarlata impuso condiciones de principio a fin.

Rallies demoledores marcaron el rumbo del juego

Diablos construyó su victoria con rallies contundentes, destacando uno de ocho carreras y dos más de siete anotaciones que terminaron por romper el encuentro.

El ataque comenzó temprano con un racimo de ocho en la segunda entrada, que le dio la vuelta al marcador tras las primeras dos carreras de los cubanos. A partir de ahí, la ventaja no dejó de crecer, llegando a colocarse 15-2 tras cuatro episodios.

El quinto inning fue clave, con siete carreras más para los escarlatas, que ampliaron la diferencia a 22-6, dejando sin respuesta a los Cocodrilos.

Diablos Rojos aplastando a Cocodrilos de Matanzas | Enrique Gutiérrez

Ramón Flores y Maikel Franco lideran la ofensiva escarlata

En lo individual, la ofensiva de Diablos fue simplemente imparable, con todos sus bateadores conectando al menos un hit y anotando carrera.

El venezolano Ramón Flores tuvo una noche espectacular al irse de 6-3, con cinco anotadas, seis producidas y dos cuadrangulares.

Diablos Rojos aplastando a Cocodrilos de Matanzas | Enrique Gutiérrez

A su lado brilló el dominicano Maikel Franco, quien terminó de 6-4, con cuatro anotadas y siete impulsadas.

También destacaron José Marmolejos y Bryan González con cinco producciones cada uno, mientras que Jesús Villalobos aportó cuatro más.

Diablos Rojos aplastando a Cocodrilos de Matanzas | Enrique Gutiérrez

Pitcheo colectivo para cerrar la victoria

En la lomita, siete lanzadores desfilaron por Diablos, comenzando con Miguel Yajure, quien trabajó dos entradas.

El relevo fue clave para mantener la ventaja, con participaciones de Edgar Navarro, Víctor González, Jorge Monroy, Andrew Marrero, Jimmy Yacabonis y Stephen Nogosek.

Diablos va por el título

Con este resultado, Diablos Rojos avanzó a la Final de la Baseball Champions League, donde enfrentará a los Kane County Cougars de Estados Unidos.

El equipo escarlata llega encendido, con una ofensiva que ilusiona y que buscará coronar su gran torneo con el campeonato.

Diablos Rojos aplastando a Cocodrilos de Matanzas | Enrique Gutiérrez
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