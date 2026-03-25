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Beisbol

¡Con el pie izquierdo! Diablos Rojos caen por paliza en su debut en el BCL

Kane County se impuso ante los Diablos Rojos del México | X @LigaMexBeis
Kane County se impuso ante los Diablos Rojos del México | X @LigaMexBeis
Rafael Trujillo 23:33 - 24 marzo 2026
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El equipo del México tuvo una mala presentación en el torneo internacional

Los Diablos Rojos del México iniciaron con el pie izquierdo se defensa de la Baseball Champions League. El bicampeón de la Liga Mexicana de Beisbol cayó por paliza en en Alfredo Harp Helú ante los Cougars de Kane County de Estados Unidos. Ahora deberá recomponer el camino ante Dantos de Nicaragua.

En un emocionante encuentro lleno de cambios en el marcador, los Kane County Cougars desataron una ofensiva de cinco carreras en la quinta entrada para derrotar 14-7 a al equipo local que no pudo sobreponerse a los errores a la defensiva.

Diablos Rojos del México perdieron ante Kane County | X @LigaMexBeis

No pudieron mantener la ventaja

Los Diablos Rojos tomaron la delantera temprano, anotando dos carreras en el primer episodio. Carlos Pérez inauguró la pizarra al aprovechar un passed ball del cátcher Juan Fernández. Poco después, un elevado de sacrificio de Maikel Franco permitió que José Marmolejos anotara en pisa y corre para poner el 2-0.

La respuesta de Kane County llegó en el tercer capítulo. Un sencillo productor de Dillon Thomas y un rodado de Todd Lott igualaron las acciones 2-2 en el Diamante de Fuego.

Diablos Rojos tomaron ventaja en la Baseball Champions League | X @DiablosRojosMX

El equipo escarlata, dirigido por Lorenz Bundy, recuperó la ventaja momentáneamente en la parte baja de la misma entrada con otro elevado de sacrificio, esta vez de Moisés Gutiérrez. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que los Cougars se adelantaron 4-3 en el cuarto rollo gracias a jonrones consecutivos de Josh Allen y Claudio Finol.

La paridad regresó en el cierre del cuarto inning, cuando José Marmolejos conectó un sencillo que impulsó a Carlos Sepúlveda al plato, empatando el juego 4-4.

Kane County despegó en la Quinta Entrada

El momento decisivo del encuentro llegó en la quinta entrada. Kane County fabricó un rally de cinco anotaciones que inclinó la balanza a su favor. La ofensiva incluyó una base por golpe a Josh Allen con casa llena, un pasaporte a Sam Dexter, un sencillo de dos carreras de Armond Upshaw y una anotación más de Dexter tras un wild pitch de Nick Vespi, dejando la pizarra 9-4.

Kane County respondió con anotaciones en la quinta entrada | X @LigaMexBeis

Los Cougars, ampliaron su ventaja en el sexto con carreras remolcadas por Josh Rehwaldt y Max Murphy. Aunque Moisés Gutiérrez descontó para los Diablos con un jonrón solitario en la séptima, Kane County sentenció el partido en el octavo episodio con cuadrangulares de Todd Lott y Max Murphy, estableciendo el marcador final de 14-7.

Los Diablos Rojos del México volverán a la acción el miércoles para enfrentar a los Dantos de Nicaragua, mientras que los Kane County Cougars descasarán regresará a la actividad el jueves 26 ante los CTBC Brother de China Taipéi.

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