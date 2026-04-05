Brandon Valenzuela y la legión mexicana en las Grandes Ligas

La presencia mexicana en la MLB continúa creciendo, ahora con la llegada del pitcher, Brandon Valenzuela, el cual suplirá la baja de otro azteca, Alejandro Kirk, quien sufrió una lesión en el pulgar izquierdo durante el juego de los Toronto Blue Jays y los White Sox de Chicago.

Brandon Valenzuela l X:Bluejays

¿Quién es Brandon Valenzuela?

El originario de Hermosillo Sonora es un catcher de 25 años, el cual pertenece a la lista de 45 jugadores del roster del equipo subcampeón de la Serie Mundial 2025. Valenzuela tiene una larga y estrecha carrera dentro del juego de pelota, donde deslumbra con la filial del equipo de Toronto, Buffalo Bisons.

Toronto Blue Jays en la Serie Mundial I AP

El hombre cuyo apellido tiene una importante sombra dentro de la cultura del beisbol mexicano, también brilló en el país de Corea del Sur, donde jugó un tiempo antes de llegar a la lista de los Azulejos.

Valenzuela también tuvo un breve paso por las filas de los Padres de San Diego, sin embargo su mayor reto llega ante la lesión de Kirk. El catcher recibirá su primera oportunidad dentro de las Grandes Ligas, donde tal y como lo anunció el equipo de los Blue Jays ‘todos los caminos llevan a las mayores’.

Alejandro Kirk, pelotero mexicano de los Blue Jays | AP

México se apodera de la MLB

No es un secreto que el país tricolor e suno con mayor presencia dentro de los diamantes estadounidenses, incluso figuras de talla mundial representaron país azteca dentro del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que si bien no tuvo el resultado esperado, el equipo verde llevó una de la listas más completas en la historia.

Valenzuela se une a peloteros de talla grande como el jardinero de los Boston Red Sox, Jarren Duran, el jardinero de los Seattle Marinners, Randy Arozarena y su compañero quien es considerado uno de los mejores pitcher cerradores del mundo, Andrés Muñoz y el tercera base de los Houston Astros, Isaac Paredes.

Brandon Valenzuela tendrá no solo el privilegio de pisar el diamante de la MLB, sino que también la difícil tarea de suplir a uno de los mejores jugadores del equipo de Toronto, por lo que su valor y nivel serán puestos a prueba desde el momento en que este se coloque la careta y el guante.