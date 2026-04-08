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Beisbol

Fallece Davey Lopes, leyenda de los Dodgers

Davey Lopez en 1978 con Los Angeles Dodgers | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 16:12 - 08 abril 2026
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El icónico segunda base perdió la batalla contra la enfermedad de parkinson a los 80 años

Una vez más la ciudad de Los Ángeles está de luto, pues solo un año después de perder a Fernando Valenzuela, el equipo de los Dodgers lamentó la noticia del fallecimiento de Davey Lopes, histórico segunda base y ganador de la Serie Mundial en 1981, a causa de una larga batalla contra el parkinson. 

Davey Lopes con los Dodgers | AP

¿Quién fue Davey Lopes?

Antes de un Freddie Freeman, un Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, existió un equipo de Los Angeles que se paraba al tú por tú con toda la Liga Nacional, siendo una franquicia competitiva y que nadie quería en el diamante ¿sus líderes? Tommy Lasorda, Bill Russell, Steve Garvey y Davey Lopes.

Los Dodgers de los 70 son recordados por dominar la zona Oeste por casi cinco años, donde incluso llegaron a la Serie Mundial en tres de estas ocasiones, cayendo en las tres: 1974 (Oakland Athletics), 1977 y 1978 ante los New York Yankees.

Leyendas de los Dodgers | CAPTURA DE PANTALLA

Pese a su buena duración dentro de las Grandes Ligas, fue hasta el tercer intento que el histórico equipo de California logró levantar el trofeo del Comisionado con Lopes de protagonista, en 1981 tras lograr su revancha ante los Yankees.

Dentro de la MLB, Davey jugo 10 de sus 16 años en el equipo de los Dodgers, liderando la Liga Nacional como el jugador con más bases robadas en dos temporadas, situación que ayudó a que formara parte de él prestigioso grupo de los infields más famosos en la historia del béisbol.

Davey Lopes como jugador de los Dodgers | AP

Lopes después de su carrera

Tras dejar atrás el guante y el bat, el estadounidense no dejó atrás el juego de la pelota, pues se volvió manager tras su retiro en 1987 (sólo seis años después de ganar la Serie Mundial). Lopes fue manager de 1988 hasta 2017, donde destacó su paso por los Milwaukee Brewers.

Tras años de luchar con su enfermedad, el ex jugador de los Dodgers, Oakland Athletics, los Chicago Cubs y los Houston Astros, finalmente sucumbio, dejando un legado imborrable dentro del diamante, bateando para .263 con 155 jonrones, 1,023 carreras anotadas y 614 carreras impulsadas.

Davey Lopes con los Dodgers en un juego contra los Philadelphia Phillies | AP
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