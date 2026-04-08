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Beisbol

Caos total entre Braves y Angels: Pelotazo en la cara y tacleada del mánager incluida

Braves y Angels protagonizando una brutal pelea l AP FOTO DE ATLANTA FALCONS
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:26 - 08 abril 2026
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La locura se desató en el diamante cuando Braves y Angels protagonizaron la primera pelea de la temporada 2026. Encontronazo terminó con golpes, con las pelonas y hasta tacleadas de uno de los mánagers

Lo que comenzó como un juego intenso en la MLB terminó en un auténtico caos en el diamante. El duelo entre los Atlanta Braves y los Los Angeles Angels se salió de control tras un pelotazo que encendió los ánimos y provocó una pelea colectiva.

Pelotazo en la cara que detonó todo

Corría la parte baja de la quinta entrada con los Braves arriba 4-2 cuando el ambiente se tensó por completo. El pitcher Reynaldo López estuvo cerca de impactar un lanzamiento en el rostro al bateador Jorge Soler, lo que desató un intercambio inmediato de palabras.

La reacción no se hizo esperar. Jugadores de ambos equipos comenzaron a salir de sus dugouts mientras la tensión escalaba rápidamente dentro del terreno de juego.

Batalla en el diamante entre Braves y Angels l AP

Caos total: empujones, gritos… y hasta una tacleada

La situación se salió completamente de control en cuestión de segundos, convirtiéndose en una auténtica campal en pleno diamante de Anaheim.

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando el manager de los Braves, Walt Weiss, se vio involucrado directamente en el altercado e incluso realizó una tacleada en medio del caos.

Entre empujones, gritos y jugadores intentando separar a sus compañeros, el partido quedó completamente marcado por una escena que rápidamente le dio la vuelta al mundo.

Ahora, todo apunta a que podrían venir sanciones por parte de la MLB tras un incidente que dejó claro que la rivalidad se calentó más de la cuenta.

Reynaldo López y Jorge Soler protagonizando la pelea entre Braves y Angels l AP
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