Caos total entre Braves y Angels: Pelotazo en la cara y tacleada del mánager incluida

Lo que comenzó como un juego intenso en la MLB terminó en un auténtico caos en el diamante. El duelo entre los Atlanta Braves y los Los Angeles Angels se salió de control tras un pelotazo que encendió los ánimos y provocó una pelea colectiva.

Pelotazo en la cara que detonó todo

Corría la parte baja de la quinta entrada con los Braves arriba 4-2 cuando el ambiente se tensó por completo. El pitcher Reynaldo López estuvo cerca de impactar un lanzamiento en el rostro al bateador Jorge Soler, lo que desató un intercambio inmediato de palabras.

La reacción no se hizo esperar. Jugadores de ambos equipos comenzaron a salir de sus dugouts mientras la tensión escalaba rápidamente dentro del terreno de juego.

Reynaldo Lopez used baseball’s version of brass knuckles in the melee last night pic.twitter.com/iy80shYnbf — Barstool Sports (@barstoolsports) April 8, 2026

Batalla en el diamante entre Braves y Angels l AP

Caos total: empujones, gritos… y hasta una tacleada

La situación se salió completamente de control en cuestión de segundos, convirtiéndose en una auténtica campal en pleno diamante de Anaheim.

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando el manager de los Braves, Walt Weiss, se vio involucrado directamente en el altercado e incluso realizó una tacleada en medio del caos.

Come put on the pads, Skip pic.twitter.com/A2XtqeWiaj — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) April 8, 2026

Entre empujones, gritos y jugadores intentando separar a sus compañeros, el partido quedó completamente marcado por una escena que rápidamente le dio la vuelta al mundo.

Ahora, todo apunta a que podrían venir sanciones por parte de la MLB tras un incidente que dejó claro que la rivalidad se calentó más de la cuenta.