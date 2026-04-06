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Beisbol

Los Rays regresan al Tropicana Field tras daños por el huracán Milton

Richie Palacios, de los Rays, celebra tras un jonrón | AP
Associated Press (AP) 09:30 - 06 abril 2026
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Tuvieron que pasar 18 meses para que el equipo de Tampa Bay regresara a su casa

Una multitud con entradas agotadas acudirán al renovado Tropicana Field este lunes para presenciar a los Rays de Tampa Bay, ante Cubs, por primera vez en 18 meses y medio, en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Fuertes vientos del huracán Milton desprenden techo del Tropicana Field, casa de los Rays, en 2024 | AP

¿Qué le pasó al Tropicana Field?

El peculiar estadio, con el techo inclinado y sus pasarelas únicas, fue sometido a importantes reparaciones después de que el huracán Milton atravesó el centro de St. Petersburg el 9 de octubre de 2024 y causó daños considerables.

Los fuertes vientos arrancaron secciones del techo original, lo que permitió que la lluvia cayera dentro del recinto del estadio durante meses. El agua provocó moho y daños en los sistemas eléctricos, de sonido y de transmisión.

Foto del 10 de octubre del 2024, muestra los daños al techo del Tropicana Field | AP

Se temió que Rays no regresaran

En un inicio se pensó que los Rays nunca volverían a jugar otro partido en el único parque de pelota al que habían llamado hogar desde el debut de la franquicia en 1998. En cambio, se gastaron casi 60 millones de dólares para reemplazar el techo y reconstruir el Tropicana.

Mientras su estadio era renovado, los Rays disputaron sus partidos como locales de 2025 al otro lado de la bahía, en el Steinbrenner Field en Tampa —la sede de los entrenamientos de primavera de los Yankees de Nueva York.

El nuevo techo se instaló en agosto pasado, y el panel final se colocó el 21 de noviembre. Además, modernizaron los palcos de lujo y la pantalla de video del estadio. El estadio cuenta con nuevo césped artificial, asientos del club detrás del home, alfombra y casilleros nuevos en el clubhouse, y nuevo piso en la terraza del jardín.

"Creo que los muchachos están entusiasmados, y con razón", comentó el mánager de los Rays, Kevin Cash, sobre el regreso del equipo a casa.

No podría estar más impresionado con cómo se ve, y estoy emocionado de ver a nuestros aficionados. Creo que nuestros muchachos van a valorar simplemente tener a nuestros aficionados en el estadio, animándonos en nuestro día inaugural

Con 20 temporadas en casa

Será la vigésima temporada consecutiva en la que los Rays agotan las entradas para su juego inaugural en casa, excluyendo 2020, cuando no se permitió el ingreso de aficionados al estadio debido a la pandemia de COVID-19.

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