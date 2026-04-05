Jo Adell el héroe de Los Angeles Angels tras evitar tres jonrones ante los Mariners

Comenzó el verdadero show del rey de los deportes. La MLB cada vez comienza a tomar mayor fuerza dentro del diamante, ahora con las cámaras mirando al jardín y no al montículo, todo de la mano de Jo Adell, jugador de Los Angeles Angels, el cual evitó la derrota de su equipo tras su gran trabajo defensivo.

Jo Adell atrapando una bola en la novena entrada I AP

En casa y con su gente

Con el Estadio Ángel de Anaheim abarrotada y contra todo pronóstico, el equipo de los Angels superó a los Seattle Mariners una carrera a cero, sin embargo, el espectáculo fue protagonizado por Jo Adell, quien desde la primera entrada demostró su poderío en el fildeo para atrapar más de una bola alta.

Adell evitó tres jonrones, el primero llegó en la primera entrada tras un batazo de Cal Raleigh que el jardinero atrapó al lanzarse sobre la grada del estadio. Posteriormente repitió la hazaña, primero ante Josh Naylor en la octava entrada y después a JP Crawford en la novena.

Novena de Los Angeles Angels I AP

La última atrapada quedará grabada en la posterioridad, pues tras el potente slider de Crawford, Adell no titubeo y aunque terminó arriba de las gradas de los seguidores la bola quedó en su guante.

La actuación del estadounidense valió para que el equipo de Los Angeles se llevara la primera victoria en los juegos ante Seattle, esto tras caer en el primer juego tres carreras a una.

Jo Adell, jugador de Los Angeles Angels I AP

¿Cómo reaccionó Adell?

Tras finalizar el partido toda la novena de Angels corrió a felicitar a su jardinero, el cual recordó sus mejores momentos como el nueve veces ganador del guante de oro, quien cerró una de sus mejores noches en las últimas temporadas.

Fue una locura Justo después del primero, estábamos muy motivados. Y luego conseguí el segundo, que era idéntico al primero. Y pensé: ‘Vaya, parece que mis rutas están perfectas esta noche’. El tercero fue pura garra, justo al comienzo de la novena entrada, y lo conseguimos”, declaró Adell.