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Beisbol

Matt Olson pega jonrón decisivo y los Bravos se llevan la serie ante los Angelinos

Matt Olson celebra su cuadrangular en el dugout | AP
Associated Press (AP) 16:50 - 08 abril 2026
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La novena de Atlanta se llevó el segundo triunfo de la serie de tres con marcador de 8-2

Matt Olson conectó un jonrón, Grant Holmes lanzó hasta la séptima entrada y los Bravos de Atlanta vencieron 8-2 a los Angelinos de Los Ángeles para quedarse con la serie con dos victorias en tres juegos.

Atlanta rompió el empate 2-2 en la tercera entrada con el tercer jonrón de la temporada de Olson: un batazo de dos carreras y dos outs al jardín central. Austin Riley siguió con un doble y anotó por un error de tiro de Zach Neto para poner el marcador 5-2.

Holmes (1-1) se fue con dos en base y dos outs en la séptima.

Ronald Acuña Jr. celebras tras conectar doblete productor | AP

PRIMERAS ENTRADAS PAREJAS

El venezolano Ronald Acuña Jr. pegó un doble para abrir el juego ante Reid Detmers (0-1) y anotó con un elevado de sacrificio de Ozzie Albies.

El cubano Jorge Soler abrió la segunda entrada de los Angels con su tercer jonrón de la temporada, después de recibir una suspensión de siete juegos por su pelea con el lanzador dominicano de los Bravos Reynaldo López la noche del martes.

HONDUREÑO DECISIVO

Holmes luego llenó las bases con una base por bolas al cubano Yoán Moncada, un sencillo de Jo Adell y otra base por bolas a Josh Lowe.

Grant Holmes tuvo una salida de calidad ante los Angelinos | AP

El hondureño Mauricio Dubón conectó un doble de dos carreras en la quinta y Drake Baldwin impulsó una carrera con un sencillo en la sexta por los Braves.

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