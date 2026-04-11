Max Muncy le da la victoria de último momento a los Dodgers ante los Rangers

Max Muncy conectó tres vuelacercas, incluido uno solitario con dos outs en la novena entrada después de que Edwin Díaz había desperdiciado su primer salvamento, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron para superar el viernes 8-7 a los Rangers de Texas.

Max Muncy de los Dodgers celebrando su jonrón ante los Texas Rangers I AP

Los Ángeles salieron triunfador en el primer juego de una serie entre los últimos equipos campeones de la Serie Mundial (los Dodgers han ganado las dos últimas).

Díaz (1-0) desperdició su primera oportunidad de rescate en seis apariciones, con una novena entrada de tres carreras que empató el juego, 7-7. Permitió un sencillo del emergente Joc Pederson en el comienzo del inning antes de que Evan Carter conectara una recta al primer lanzamiento y enviara la pelota hacia el jardín derecho.

Bulpen de los Dodgers celebra la carrera de Max Muncy I AP

Con dos outs, Josh Jung conectó un sencillo. El corredor emergente Sam Haggerty se robó la segunda base y Brandon Nimmo recibió base por bolas intencionales. El dominicano Ezequiel Durán siguió con un sencillo productor de la carrera del empate hacia el jardín izquierdo.

Después de que Will Smith y Freddie Freeman se poncharon, Muncy conectó un batazo de 401 pies hacia el jardín derecho ante Jakob Latz (0-1). Los Dodgers remontaron por primera vez en la sexta entrada con un doble de dos carreras del cubano Andy Pages que les dio la ventaja.

Shohei Ohtani en el duelo contra los Texas Rangers I AP

Los Ángeles, líderes del Oeste de la Liga Nacional, estaba abajo por dos carreras antes de cortar la racha de tres victorias consecutivas de los Rangers, que son primeros del Oeste de la Liga Americana. Texas ganó la Serie Mundial en 2023, y los Dodgers siguieron con títulos consecutivos en 2024 y 2025.

Muncy conectó jonrones solitarios en la segunda y cuarta entradas ante el abridor de los Rangers, Kumar Rocker. Shohei Ohtani conectó un sencillo en la quinta, extendiendo su racha de embasado a 44 juegos y superando a Ichiro Suzuki con la seguidilla más larga de ese tipo para un pelotero japonés.