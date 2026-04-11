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Beisbol

Ícono de los Dodgers, Justin Turner, jugará en la Liga Mexicana de Béisbol ¿Con quién?

Justin Turner con Los Angeles Dodgers I AP
René Tovar
René Tovar 15:52 - 11 abril 2026
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Los Toros de Tijuana firmaron al tercera base de 41 años, proveniente de los Chicago Cubs

​El ligamayorista Justin Turner firmó con los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol, según confirmaron fuentes a Récord. Esta contratación se considera un atractivo más para el circuito veraniego, dado que "RedTurn2" ha tenido una trayectoria destacada en las Grandes Ligas.

Justin Turner con los Boston Red Sox I AP

​De acuerdo con nuestros informantes, el exjugador de los Dodgers de Los Ángeles —equipo con el que vivió sus mejores épocas— buscará lucir todo su poder con los Toros en una negociación que se concretó rápidamente.

​Turner es un jugador polivalente dentro del diamante: puede desempeñarse tanto en la primera como en la tercera base, además de cumplir con el rol de bateador designado.

Justin Turner en los Seattle Mariners I AP

​Entre sus logros destaca haber formado parte de la novena angelina entre 2014 y 2022, periodo en el que alcanzó el estrellato y se convirtió en el corazón del equipo, guiándolos a ganar la Serie Mundial en 2020.

​Además, ha sido seleccionado en dos ocasiones para el Juego de Estrellas (2017 y 2021) y fue nombrado MVP de la NLCS en 2017, tras una actuación histórica en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Justin Turner como jugador de los Chicago Cubs I AP

​A lo largo de su carrera en Las Mayores, también ha vestido las franelas de los Orioles de Baltimore, Mets de Nueva York, Medias Rojas de Boston, Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle.

​Hoy, Turner llega a México como un ícono moderno de los Dodgers y un veterano respetado en todo el béisbol por su profesionalismo y su impacto social a través de la Justin Turner Foundation.

Justin Turner en los Seattle Mariners I AP
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