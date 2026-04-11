¿Fernando Tatis Jr. a los Yankees? esto es lo que se sabe

Los Yankees de Nueva York no dejan nada al azar, mucho menos la posibilidad de volver a levantar el Trofeo del Comisionado, es por eso que desde San Diego podría llegar la ‘bomba’ que ayude al equipo 27 veces campeón a buscar una nueva estrella, ¿su nombre? Fernando Tatis Jr.

¿Qué pasa entre los Yankees y Ttatis Jr?

Desde su poderoso ascenso en la novena de los Padres de San Diego, el jugador de República Dominicana ha sido uno de los mayores deseos para el bullpen de los Yankees, pero su posición como jugador franquicia lo hacían un traspaso casi imposible. Sin embargo, el equipo de la gran manzana tuvo un plan que podría romper el mercado.

Según fuentes cercanas a los Yankees, el equipo estaría considerando la opción de hacer una propuesta importante a los Padres, esta no sería una oferta de compra, sino una de intercambio, pero de hombre por hombre sino 1 X 4.

Padres de San Diego celebrando carrera de Fernando Ttais Jr I AP

La información dice que Tatis Júnior sería ofertado a cambio de las manos de Jasson Domínguez, Spencer Jones, Clarke Schmidt y Oswaldo Cabrera, nombres que aparentemente eran importantes en el futuro de la novena de Nueva York, pero que tal parece podrían tener su futuro fuera del Bronx.

Aunque todo es una maqueta de un posible plan de campeonato por parte de Aaron Boone y la directiva, pues en caso de desprenderse de un brazo como el de Schmidt o de una defensa como la que ofrecen Domínguez, Jones y Cabrera, tendría que ser en un momento donde se pueda cubrir bien ese hueco.

Por su parte, para los Padres de San Diego un cambio de esta magnitud refrescará a una franquicia que si bien ha competido aún se han quedado en la ‘línea’ para poder prosperar dentro de los Playoffs. No obstante, el precio a pagar es muy alto, ya que la moneda de cambio no es nada más y nada menos que su Guante de Plata y de Platino.

Yankees de Nueva York I AP

El revulsivo de los Yankees

Pese a que todo son rumores que van a la alza ya la baja en determinados momentos, también es un cambio que podría respetar un antes y un después para ambas franquicias. Para San Diego quizá significa dejar de ser una ‘nómina alta’, mientras que para los Yankees, si bien reducirían su bullpen, tendrían en sus filas a ese ‘cambiador de partidos’ que tanto han buscado.