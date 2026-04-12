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Beisbol

Taijuan Walker comanda la victoria de los Phillies ante los Diamondbacks

Taijuan Walker, pitcher de los Phillies I AP
Associated Press (AP) 12:57 - 12 abril 2026
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El mexicano Lanzó cinco entradas de dos carreras y ponchó a seis para anotarse su primera victoria de la temporada

Kyle Schwarber conectó un jonrón de tres carreras para tomar la ventaja en la tercera entrada y Bryce Harper la sacó del parque dos lanzamientos después, lo que impulsó a los Phillies de Philadelphia a vencer 4-3 a los Arizona Diamondbacks el sábado y cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

Equipo de Arizona Diamondbacks I AP

Arizona, que había ganado tres seguidos, no utilizó al receptor venezolano Gabriel Moreno, quien salió del juego del viernes por rigidez en la parte baja izquierda de la espalda y fue enviado a una resonancia magnética.

Taijuan Walker, pitcher mexicano de los Phillies de Philadelphia I AP

El dominicano Ketel Marte conectó el 14.º jonrón de apertura de juego de su carrera y Adrian Del Castillo impulsó una carrera con un sencillo para una ventaja de 2-0 en la primera entrada ante el mexicoamericano Taijuan Walker (1-2). Los bateadores tienen 10 hits en 19 turnos (.526) en la primera entrada, con nueve carreras ante Walker en tres aperturas. Walker permitió dos carreras y cuatro hits en cinco entradas.

Novena de los Phillies de Philadelphia tras derrotar a Arizona I AP

El dominicano Jhoan Duran lanzó una novena entrada perfecta para su quinto salvamento. El bullpen de los Filis ha permitido dos carreras limpias en sus últimas 26 1/3 entradas.

Por los Diamondbacks de Arizona, el dominicano Geraldo Perdomo de 3-0 con una anotada. Los venezolanos José Fernández de 4-1 con una impulsada y Jorge Barrosa de 4-1. El mexicanoamericano Alek Thomas de 3-1.

Bryce Harper y Kyle Schwarber de los Phillies I AP
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