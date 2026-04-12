Shohei Ohtani lidera ingresos en MLB con 127 millones de dólares, según Forbes

El beisbolista de Los Dodgers domina dentro y fuera del diamante en 2026, debido a que proyecta ingresos por 127 millones de dólares, según Forbes, la cifra anual más alta para un pelotero, a pesar de solo recibir 2 millones de salario con Los Ángeles.

Ohtani fue parte de la victoria de Los Angeles | AP

MEGA CONTRATO DE OHTANI

Ohtani construye su ventaja fuera del deporte rey, al tener ingresos de 125 millones provenientes de patrocinios, licencias y artículos de colección; esta suma se debe a marcas como New Balance y Fanatics, que sostienen una red comercial entre Estados Unidos y Japón, donde concentra una parte considerable del mercado.

El contrato de 700 millones de dólares que Shohei Ohtani firmó con Los Dodgers explica su bajo sueldo, ya que cobra 2 millones anuales mientras 680 millones se difieren hasta 2034, con pagos cercanos a 68 millones por temporada. Aun así, mantiene amplia ventaja sobre Cody Bellinger, de los New York Yankees, quien proyecta 56.5 millones.

Shohei Ohtani campeón de la Serie Mundial I AP

LOS MEJORES PAGADOS DE LA MLB

El ranking de ingresos en la MLB también refleja ajustes en la élite, ya que detrás de Kyle Tucker, quien ronda los 65 millones de dólares, aparecen Juan Soto con 51.9 millones y Aaron Judge con 46.1. El top 10 lo completan Bobby Witt Jr. (42.4), Zack Wheeler (42.2), Mike Trout (39), Jacob deGrom (38.3) y Gerrit Cole (37.5).

El dinero fuera del campo ya define la jerarquía, debido a que los diez jugadores suman 144 millones en ingresos comerciales, impulsados casi por completo por Shohei Ohtani, quien genera más de seis veces lo que producen juntos los otros nueve.

La concentración de dinero ya genera tensión entre los dueños, que buscan imponer un tope salarial para equilibrar la liga, aparte de que, con el convenio colectivo por vencer en diciembre, la negociación se complica y crece el riesgo de un conflicto que podría retrasar la temporada 2027.