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Beisbol

Springer fuera de los Azulejos 10 días por lesión en el pulgar

George Springer con Toronto I AP
Associated Press (AP) 14:56 - 12 abril 2026
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El bateador designado se une al mexicano Alejandro Kirk en la lista de bajas

Los Azulejos de Toronto colocaron al bateador designado George Springer en la lista de lesionados de 10 días el domingo debido a una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo y subieron al dominicano Eloy Jiménez desde Buffalo de la Triple-A.

George Springer, bateador designado de Toronto Blue Jays I AP

Springer golpeó el pie con una bola de foul en la tercera entrada de la derrota del sábado por 7-4 ante Minnesota. Terminó el turno al bate, pero fue reemplazado por Myles Straw en la sexta.

George Springer con Toronto I AP

Springer se fue de 0-1 con una base por bolas y anotó una carrera el sábado. Está bateando para .185 con dos jonrones y seis carreras impulsadas en 14 juegos.

Springer fue una pieza clave en el camino de Toronto hacia la Serie Mundial de 2025, al batear para .309 con 32 jonrones y 89 carreras impulsadas en la temporada regular. También conectó el jonrón decisivo en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle.

Toronto Blue Jays I AP

MVP de la Serie Mundial de 2017 con Houston, Springer está en la última temporada de un contrato de seis años y 150 millones de dólares con los Azulejos.

Ganador del Toletero de Plata con los Medias Blancas en 2020, Jiménez se incorporó a la organización de los Azulejos con un contrato de ligas menores en agosto pasado, pero aún no ha jugado para Toronto. Juega como jardinero y primera base y bateó para .257 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en 11 juegos con Buffalo esta temporada.

John Schneider, manager de los Toronto Blue Jays I AP
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